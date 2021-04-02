overfin написав:1) Вы же понимаете, что большие сети, такие как розетка (которая не раз упоминалась здесь), сильпо, новая почта, цитрус итп имеют эксклюзивные договора с банками и платят за эквайринг намного меньше 2%, очень намного, вот прям на порядок. Как правило сетевикам с большим оборотом его ставят вообще безвозмездно.
1 Якраз власник Нової пошти , що також великий бізнес каже що в нього 2% ( так само як і вмене в малому магазинчику) 2 Максимум що можуть робити банки - це не брати абонплату( в мене 400 грн місяць) 3 Мене б влаштувала комісія в 1% (тобто зменшення всього в 2 рази)- а Ви про зменшення на порядок....
знаете анекдот - "и вы говорите"? Странно, что вы не допускаете возможность, что банки борятся за клиентов с миллионными ежедневными оборотами. Естественно, что условия намного интереснее у них, чем у вас, с оборотом образно в 2 тыс в день.
Кочевник написав:Так само і з Розеткіним. Йому мало, але треба вигадати якусь "благородну ідею". Щоби хомячки схавали.
Щоб обговорювати предметно якийсь бізнес - треба його знати Найкраще його знають ті хто 20 років в ньому крутяться, тому 1 Для Розетки +2% еквайрингу це дуже впливає..по тій простій причині що в основній своїй масі розетка надає послуги по продажу товару ,як правило навіть не будучи власником товару..тобто вона продає чужий, а їй дають власники товару якусь оптову знижку до ціни роздрібу..нехай 5%...Тому , якщо розетка з 5% знижки - 2 % відправить тільки за еквайринг, а їй ще треба отримати-відправити-прорекламувати..то не дивно що Чечоткін виступає з вимогою(бажанням) опустити еквайринг...
Це зовсім не так працює. Розетка бере мзду за продаж у себе на сайті, а зберігає і відправляє продавець сам. Розеткін не дурень і в нього чіткий % комісії і плювати на еквайрінг, хоч 30%, це видатки продавця.
Rimlyanin1 написав:Це зовсім не так працює. Розетка бере мзду за продаж у себе на сайті, а зберігає і відправляє продавець сам. Розеткін не дурень і в нього чіткий % комісії і плювати на еквайрінг, хоч 30%, це видатки продавця.
Вы говорите о "Розетке" как о продавце, или о "Розетке" как о маркетплейсе? Отличаются они тем, что в первом случае у товара в параметрах продавец - Розетка, во втором - какой-то другой логотип. Второе появилось относительно недавно, и по этим товарам Розетка вообще оплату не принимает, а просто тупо передаёт заказ продавцу, а ему уже предстоит об оплате договариваться с покупателем по телефону, и обычно это совсем не карта с эквайрингом. Каменный век, короче. При этом здесь же писали, что комиссию за такое хотят процентов 15-20 (*). Но вот если продавец - "Розетка", тогда они принимают оплату сами, и с эквайрингом. И что, это тоже может оказаться чей-то "чужой" товар по договоренности?
(*) А ещё они рассказывают, что львиную долю этой комиссии забирают "фейсбук с гуглом". Кто-нибудь может объяснить, как это? У Розетки много рекламы себя, любимой, без привязки к конкретным товарам. Наверное, это стоит дорого, но при чём здесь продавцы, размещающие товары на площадке? Отдельные товары тоже рекламируются (и, кажется, даже с маркетплейса), но значительно меньше, каких-то денег это, конечно, стоит, но не 15% от стоимости же?
Rimlyanin1 написав:Це зовсім не так працює. Розетка бере мзду за продаж у себе на сайті, а зберігає і відправляє продавець сам. Розеткін не дурень і в нього чіткий % комісії і плювати на еквайрінг, хоч 30%, це видатки продавця.
Вы говорите о "Розетке" как о продавце, или о "Розетке" как о маркетплейсе? Отличаются они тем, что в первом случае у товара в параметрах продавец - Розетка, во втором - какой-то другой логотип. Второе появилось относительно недавно, и по этим товарам Розетка вообще оплату не принимает, а просто тупо передаёт заказ продавцу, а ему уже предстоит об оплате договариваться с покупателем по телефону, и обычно это совсем не карта с эквайрингом. Каменный век, короче. При этом здесь же писали, что комиссию за такое хотят процентов 15-20 (*). Но вот если продавец - "Розетка", тогда они принимают оплату сами, и с эквайрингом. И что, это тоже может оказаться чей-то "чужой" товар по договоренности?
(*) А ещё они рассказывают, что львиную долю этой комиссии забирают "фейсбук с гуглом". Кто-нибудь может объяснить, как это? У Розетки много рекламы себя, любимой, без привязки к конкретным товарам. Наверное, это стоит дорого, но при чём здесь продавцы, размещающие товары на площадке? Отдельные товары тоже рекламируются (и, кажется, даже с маркетплейса), но значительно меньше, каких-то денег это, конечно, стоит, но не 15% от стоимости же?
Як маркетплейс. Купляв нещодавно, все оплатив і вибрав спосіб доставки на сайті розетка
Сегодня "заглянул" в будущее. АТБ, на одной из касс затупил терминал, а час обеденний - толпа-с. работают 3 касси. Как обично - если толпи , то один из работников викладки, бросает все и идет "помогать" на кассу. Идет и заявляет - на єтой кассе только за наличку , терминал НЕ РАБОТАЕТ, НАРОД КАК ПОВАЛИТ. АТБ красава.
Кочевник написав:Для повышения эффективности и удобства платежных услуг для конечных потребителей, снижения их стоимости и увеличения доли безналичных расчетов банки предлагают следующие шаги:
– введение регулирования проведения всех платежей в безналичной форме между компаниями/государством/государственными учреждениями с одной стороны и гражданами Украины с другой стороны;
– отмена требований по бесплатному обслуживанию зарплатных счетов.
– снижение установленных ограничений по наличным расчетам в торговой сети.
посути банки хотят чтобы ещё больше платежей проходило через них т.е. условно если сейчас проходит 1000 грн - говорят: давайте нагнём пипл чтобы он платил безналом 2000грн. (И скажем шо это забота и перемога) и шобы у нас оставалось теже 30 грн прибыли. ЗАЖРАЛИСЬ