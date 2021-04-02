overfin написав:1) Вы же понимаете, что большие сети, такие как розетка (которая не раз упоминалась здесь), сильпо, новая почта, цитрус итп имеют эксклюзивные договора с банками и платят за эквайринг намного меньше 2%, очень намного, вот прям на порядок. Как правило сетевикам с большим оборотом его ставят вообще безвозмездно.
1 Якраз власник Нової пошти , що також великий бізнес каже що в нього 2% ( так само як і вмене в малому магазинчику) 2 Максимум що можуть робити банки - це не брати абонплату( в мене 400 грн місяць) 3 Мене б влаштувала комісія в 1% (тобто зменшення всього в 2 рази)- а Ви про зменшення на порядок....
знаете анекдот - "и вы говорите"? Странно, что вы не допускаете возможность, что банки борятся за клиентов с миллионными ежедневными оборотами. Естественно, что условия намного интереснее у них, чем у вас, с оборотом образно в 2 тыс в день.
Кочевник написав:Так само і з Розеткіним. Йому мало, але треба вигадати якусь "благородну ідею". Щоби хомячки схавали.
Щоб обговорювати предметно якийсь бізнес - треба його знати Найкраще його знають ті хто 20 років в ньому крутяться, тому 1 Для Розетки +2% еквайрингу це дуже впливає..по тій простій причині що в основній своїй масі розетка надає послуги по продажу товару ,як правило навіть не будучи власником товару..тобто вона продає чужий, а їй дають власники товару якусь оптову знижку до ціни роздрібу..нехай 5%...Тому , якщо розетка з 5% знижки - 2 % відправить тільки за еквайринг, а їй ще треба отримати-відправити-прорекламувати..то не дивно що Чечоткін виступає з вимогою(бажанням) опустити еквайринг...
Це зовсім не так працює. Розетка бере мзду за продаж у себе на сайті, а зберігає і відправляє продавець сам. Розеткін не дурень і в нього чіткий % комісії і плювати на еквайрінг, хоч 30%, це видатки продавця.
Rimlyanin1 написав:Це зовсім не так працює. Розетка бере мзду за продаж у себе на сайті, а зберігає і відправляє продавець сам. Розеткін не дурень і в нього чіткий % комісії і плювати на еквайрінг, хоч 30%, це видатки продавця.
Вы говорите о "Розетке" как о продавце, или о "Розетке" как о маркетплейсе? Отличаются они тем, что в первом случае у товара в параметрах продавец - Розетка, во втором - какой-то другой логотип. Второе появилось относительно недавно, и по этим товарам Розетка вообще оплату не принимает, а просто тупо передаёт заказ продавцу, а ему уже предстоит об оплате договариваться с покупателем по телефону, и обычно это совсем не карта с эквайрингом. Каменный век, короче. При этом здесь же писали, что комиссию за такое хотят процентов 15-20 (*). Но вот если продавец - "Розетка", тогда они принимают оплату сами, и с эквайрингом. И что, это тоже может оказаться чей-то "чужой" товар по договоренности?
(*) А ещё они рассказывают, что львиную долю этой комиссии забирают "фейсбук с гуглом". Кто-нибудь может объяснить, как это? У Розетки много рекламы себя, любимой, без привязки к конкретным товарам. Наверное, это стоит дорого, но при чём здесь продавцы, размещающие товары на площадке? Отдельные товары тоже рекламируются (и, кажется, даже с маркетплейса), но значительно меньше, каких-то денег это, конечно, стоит, но не 15% от стоимости же?
Rimlyanin1 написав:Це зовсім не так працює. Розетка бере мзду за продаж у себе на сайті, а зберігає і відправляє продавець сам. Розеткін не дурень і в нього чіткий % комісії і плювати на еквайрінг, хоч 30%, це видатки продавця.
Вы говорите о "Розетке" как о продавце, или о "Розетке" как о маркетплейсе? Отличаются они тем, что в первом случае у товара в параметрах продавец - Розетка, во втором - какой-то другой логотип. Второе появилось относительно недавно, и по этим товарам Розетка вообще оплату не принимает, а просто тупо передаёт заказ продавцу, а ему уже предстоит об оплате договариваться с покупателем по телефону, и обычно это совсем не карта с эквайрингом. Каменный век, короче. При этом здесь же писали, что комиссию за такое хотят процентов 15-20 (*). Но вот если продавец - "Розетка", тогда они принимают оплату сами, и с эквайрингом. И что, это тоже может оказаться чей-то "чужой" товар по договоренности?
(*) А ещё они рассказывают, что львиную долю этой комиссии забирают "фейсбук с гуглом". Кто-нибудь может объяснить, как это? У Розетки много рекламы себя, любимой, без привязки к конкретным товарам. Наверное, это стоит дорого, но при чём здесь продавцы, размещающие товары на площадке? Отдельные товары тоже рекламируются (и, кажется, даже с маркетплейса), но значительно меньше, каких-то денег это, конечно, стоит, но не 15% от стоимости же?
Як маркетплейс. Купляв нещодавно, все оплатив і вибрав спосіб доставки на сайті розетка
Сегодня "заглянул" в будущее. АТБ, на одной из касс затупил терминал, а час обеденний - толпа-с. работают 3 касси. Как обично - если толпи , то один из работников викладки, бросает все и идет "помогать" на кассу. Идет и заявляет - на єтой кассе только за наличку , терминал НЕ РАБОТАЕТ, НАРОД КАК ПОВАЛИТ. АТБ красава.
Кочевник написав:Для повышения эффективности и удобства платежных услуг для конечных потребителей, снижения их стоимости и увеличения доли безналичных расчетов банки предлагают следующие шаги:
– введение регулирования проведения всех платежей в безналичной форме между компаниями/государством/государственными учреждениями с одной стороны и гражданами Украины с другой стороны;
– отмена требований по бесплатному обслуживанию зарплатных счетов.
– снижение установленных ограничений по наличным расчетам в торговой сети.
посути банки хотят чтобы ещё больше платежей проходило через них т.е. условно если сейчас проходит 1000 грн - говорят: давайте нагнём пипл чтобы он платил безналом 2000грн. (И скажем шо это забота и перемога) и шобы у нас оставалось теже 30 грн прибыли. ЗАЖРАЛИСЬ
1finanсier написав:бо неадеватним більшість вважають тут чомусь саме Вас.
Мене це не дивує по двом причинам 1 Дуже велика кількість живе совковим минулим в якому їм всі винні, а тому людина яка стверджує що ніхто нікому нічого не винен - явно що викликає не сприйняття
Оцю вашу тезу сприймаю повною мірою. Але ж Ви нею не обмежуєтесь.
budivelnik написав:2 Дуже мала кількість тут присутніх є багатшою- тому не дивно , що ті хто знають як заробити, перебуваючи в меншості, тими хто бідний - завжди буде ігноруватись...
Ваші статки у кілька мільйонів гривень (та нехай і доларів) - це точно не те, через що Вас будуть ігнорувати на цьому форумі, не дуріть себе самі.
budivelnik написав:3 Останнє моє пояснення податків на зарплату ( якщо хочете дискутувати далі - давайте перейдемо на якусь більш підходящу гілку) а - від мінімалки рахують податкове навантаження приблизно 1 млн підприємців на Єдиному, тому мінімалка піднялась з 1450 до 1600 на момент зміни ЄСВ..і сьогодні доросла до 6000 без змін ЄСВ..... Якщо по Вашому мінімалка піднялась щоб наказати працедавців через рік ..то чому вона ще виросла в 1,7 рази після 2017? б - торгівля , місце де конкуренція найсильніша.. Просто порівняйте - сотня банків і мільйон торговців - кому легше створити корупційну змову в - порівняйте ціни в маленьких під своїм будинком і ціни у великих мережах(виключаючи ті хто демпінгує пробуючи перерозподілити ринок) - будете не приємно для себе здивовані Наприклад в мене ціни на 10% нижчі ніж ціни в Сільпо за 50 м від мене.
А тут взагалі незрозуміло: як це Вам удається? В мережевих суперів є й своє виробництво (наприклад, консерви Ніжин у Сільпо) і свої банки (Восток мабуть тут нікого не здивує) та навіть логістика, що точно знижує вартість їхніх супутніх послуг, через що синергитично збільшуються їх прибутки, не кажучи вже про те, що закупівельні ціни на їхні оптові партії значно нижчі за ті, що можуть їх запропонувати дрібним торговцям на кшталт Вас.
Тому мережі ділять увесь ринок країни між собою, а Ви конкуруєте з ними лише на Зеленій.
Втім, згоден, що це якраз привід для державного регулювання, бо монополії нас поділять, а потім жертимуть до останньої волосини, знищуючи фермерів і мілких торговців. Тож нехай би вони задавали тренди на дизайн торгівельних приміщень, клієнтських додатків чи програм лояльності, мені особисто Сільпошні подобаються. Але й маленьким магазинам треба допомагати, щоб вони з мережами могли конкурувати.