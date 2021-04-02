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на тему Як заощаджувати та економити

#<1 ... 891011> Додано: П'ят 02 кві, 2021 01:56 budivelnik написав: overfin написав: 1) Вы же понимаете, что большие сети, такие как розетка (которая не раз упоминалась здесь), сильпо, новая почта, цитрус итп имеют эксклюзивные договора с банками и платят за эквайринг намного меньше 2%, очень намного, вот прям на порядок. Как правило сетевикам с большим оборотом его ставят вообще безвозмездно. 1) Вы же понимаете, что большие сети, такие как розетка (которая не раз упоминалась здесь), сильпо, новая почта, цитрус итп имеют эксклюзивные договора с банками и платят за эквайринг намного меньше 2%, очень намного, вот прям на порядок. Как правило сетевикам с большим оборотом его ставят вообще безвозмездно. 1 Якраз власник Нової пошти , що також великий бізнес каже що в нього 2% ( так само як і вмене в малому магазинчику)

2 Максимум що можуть робити банки - це не брати абонплату( в мене 400 грн місяць)

3 Мене б влаштувала комісія в 1% (тобто зменшення всього в 2 рази)- а Ви про зменшення на порядок.... 1 Якраз власник Нової пошти , що також великий бізнес каже що в нього 2% ( так само як і вмене в малому магазинчику)2 Максимум що можуть робити банки - це не брати абонплату( в мене 400 грн місяць)3 Мене б влаштувала комісія в 1% (тобто зменшення всього в 2 рази)- а Ви про зменшення на порядок....



знаете анекдот - "и вы говорите"? Странно, что вы не допускаете возможность, что банки борятся за клиентов с миллионными ежедневными оборотами. Естественно, что условия намного интереснее у них, чем у вас, с оборотом образно в 2 тыс в день. знаете анекдот - "и вы говорите"? Странно, что вы не допускаете возможность, что банки борятся за клиентов с миллионными ежедневными оборотами. Естественно, что условия намного интереснее у них, чем у вас, с оборотом образно в 2 тыс в день. overfin Повідомлень: 101 З нами з: 12.11.12 Подякував: 42 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 кві, 2021 02:08 Goodman написав: overfin написав: 2) Предоставление возможности клиенту расплатиться банковской картой действительно повышает оборот от 20% до 50%. А так же поднимает средний чек. 2) Предоставление возможности клиенту расплатиться банковской картой действительно повышает оборот от 20% до 50%. А так же поднимает средний чек.



В сетевих магазинах на кассах самообслуживания, еще повишает и безопастность - в т ч и медицинскую - нет очередей. нет скупчення. комфорт и бистрота минимум контактов. В сетевих магазинах на кассах самообслуживания, еще повишает и безопастность - в т ч и медицинскую - нет очередей. нет скупчення. комфорт и бистрота минимум контактов.



я немного о другом.



Один из ведущих исследователей в сфере поведенческой экономики - Дражен Прелеч, профессор Массачусетского технологического института.



Однажды он провел эксперимент с заочным (негласным) аукционом. В нем участвовали студенты престижной Слоунской бизнес-школы, на нем разыгрывались билеты на игры Национальной баскетбольной ассоциации.



Исследователи сказали половине участников, что те могут платить только наличными, а другой половине - что те платят только картой.



Результаты поразили ученых. Оказалось, что в среднем те, кто мог платить только картой, делали ставки вдвое выше, чем те, кто был связан с наличными.



Как считает Прелеч, это означает следующее: психологическая стоимость доллара, потраченного по карте, равна лишь 50 центам. я немного о другом. overfin Повідомлень: 101 З нами з: 12.11.12 Подякував: 42 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 кві, 2021 07:35 Re: Еквайринг budivelnik написав: Кочевник написав: Так само і з Розеткіним. Йому мало, але треба вигадати якусь "благородну ідею". Щоби хомячки схавали. Так само і з Розеткіним. Йому мало, але треба вигадати якусь "благородну ідею". Щоби хомячки схавали. Щоб обговорювати предметно якийсь бізнес - треба його знати

Найкраще його знають ті хто 20 років в ньому крутяться, тому

1 Для Розетки +2% еквайрингу це дуже впливає..по тій простій причині що в основній своїй масі розетка надає послуги по продажу товару ,як правило навіть не будучи власником товару..тобто вона продає чужий, а їй дають власники товару якусь оптову знижку до ціни роздрібу..нехай 5%...Тому , якщо розетка з 5% знижки - 2 % відправить тільки за еквайринг, а їй ще треба отримати-відправити-прорекламувати..то не дивно що Чечоткін виступає з вимогою(бажанням) опустити еквайринг...

Щоб обговорювати предметно якийсь бізнес - треба його знатиНайкраще його знають ті хто 20 років в ньому крутяться, тому1 Для Розетки +2% еквайрингу це дуже впливає..по тій простій причині що в основній своїй масі розетка надає послуги по продажу товару ,як правило навіть не будучи власником товару..тобто вона продає чужий, а їй дають власники товару якусь оптову знижку до ціни роздрібу..нехай 5%...Тому , якщо розетка з 5% знижки - 2 % відправить тільки за еквайринг, а їй ще треба отримати-відправити-прорекламувати..то не дивно що Чечоткін виступає з вимогою(бажанням) опустити еквайринг...



Це зовсім не так працює.

Розетка бере мзду за продаж у себе на сайті, а зберігає і відправляє продавець сам. Розеткін не дурень і в нього чіткий % комісії і плювати на еквайрінг, хоч 30%, це видатки продавця. Це зовсім не так працює.Розетка бере мзду за продаж у себе на сайті, а зберігає і відправляє продавець сам. Розеткін не дурень і в нього чіткий % комісії і плювати на еквайрінг, хоч 30%, це видатки продавця. Rimlyanin1 Повідомлень: 317 З нами з: 26.01.20 Подякував: 12 раз. Подякували: 44 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 кві, 2021 09:42 Rimlyanin1 написав: Це зовсім не так працює.

Розетка бере мзду за продаж у себе на сайті, а зберігає і відправляє продавець сам. Розеткін не дурень і в нього чіткий % комісії і плювати на еквайрінг, хоч 30%, це видатки продавця. Це зовсім не так працює.Розетка бере мзду за продаж у себе на сайті, а зберігає і відправляє продавець сам. Розеткін не дурень і в нього чіткий % комісії і плювати на еквайрінг, хоч 30%, це видатки продавця.

Вы говорите о "Розетке" как о продавце, или о "Розетке" как о маркетплейсе? Отличаются они тем, что в первом случае у товара в параметрах продавец - Розетка, во втором - какой-то другой логотип. Второе появилось относительно недавно, и по этим товарам Розетка вообще оплату не принимает, а просто тупо передаёт заказ продавцу, а ему уже предстоит об оплате договариваться с покупателем по телефону, и обычно это совсем не карта с эквайрингом. Каменный век, короче. При этом здесь же писали, что комиссию за такое хотят процентов 15-20 (*).

Но вот если продавец - "Розетка", тогда они принимают оплату сами, и с эквайрингом. И что, это тоже может оказаться чей-то "чужой" товар по договоренности?



(*) А ещё они рассказывают, что львиную долю этой комиссии забирают "фейсбук с гуглом". Кто-нибудь может объяснить, как это? У Розетки много рекламы себя, любимой, без привязки к конкретным товарам. Наверное, это стоит дорого, но при чём здесь продавцы, размещающие товары на площадке? Отдельные товары тоже рекламируются (и, кажется, даже с маркетплейса), но значительно меньше, каких-то денег это, конечно, стоит, но не 15% от стоимости же? Вы говорите о "Розетке" как о продавце, или о "Розетке" как о маркетплейсе? Отличаются они тем, что в первом случае у товара в параметрах продавец - Розетка, во втором - какой-то другой логотип. Второе появилось относительно недавно, и по этим товарам Розетка вообще оплату не принимает, а просто тупо передаёт заказ продавцу, а ему уже предстоит об оплате договариваться с покупателем по телефону, и обычно это совсем не карта с эквайрингом. Каменный век, короче. При этом здесь же писали, что комиссию за такое хотят процентов 15-20 (*).Но вот если продавец - "Розетка", тогда они принимают оплату сами, и с эквайрингом. И что, это тоже может оказаться чей-то "чужой" товар по договоренности?(*) А ещё они рассказывают, что львиную долю этой комиссии забирают "фейсбук с гуглом". Кто-нибудь может объяснить, как это? У Розетки много рекламы себя, любимой, без привязки к конкретным товарам. Наверное, это стоит дорого, но при чём здесь продавцы, размещающие товары на площадке? Отдельные товары тоже рекламируются (и, кажется, даже с маркетплейса), но значительно меньше, каких-то денег это, конечно, стоит, но не 15% от стоимости же? M-Audio Повідомлень: 2156 З нами з: 23.03.11 Подякував: 374 раз. Подякували: 327 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 кві, 2021 11:06 Re: Еквайринг

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... is-380222/



Для повышения эффективности и удобства платежных услуг для конечных потребителей, снижения их стоимости и увеличения доли безналичных расчетов банки предлагают следующие шаги:



– введение регулирования проведения всех платежей в безналичной форме между компаниями/государством/государственными учреждениями с одной стороны и гражданами Украины с другой стороны;



– отмена требований по бесплатному обслуживанию зарплатных счетов.



– снижение установленных ограничений по наличным расчетам в торговой сети. Ну чо, буде вам зниження еквайрінгуДля повышения эффективности и удобства платежных услуг для конечных потребителей, снижения их стоимости и увеличения доли безналичных расчетов банки предлагают следующие шаги:– введение регулирования проведения всех платежей в безналичной форме между компаниями/государством/государственными учреждениями с одной стороны и гражданами Украины с другой стороны;– отмена требований по бесплатному обслуживанию зарплатных счетов.– снижение установленных ограничений по наличным расчетам в торговой сети. Кочевник Повідомлень: 1909 З нами з: 16.02.17 Подякував: 328 раз. Подякували: 123 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 кві, 2021 11:55 Re: Еквайринг Кочевник написав: отмена требований по бесплатному обслуживанию зарплатных счетов отмена требований по бесплатному обслуживанию зарплатных счетов

Яка прєлєсць! Яка прєлєсць! chipmunk Повідомлень: 8656 З нами з: 15.04.09 Подякував: 519 раз. Подякували: 546 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 кві, 2021 16:25 Re: Еквайринг M-Audio написав: Rimlyanin1 написав: Це зовсім не так працює.

Розетка бере мзду за продаж у себе на сайті, а зберігає і відправляє продавець сам. Розеткін не дурень і в нього чіткий % комісії і плювати на еквайрінг, хоч 30%, це видатки продавця. Це зовсім не так працює.Розетка бере мзду за продаж у себе на сайті, а зберігає і відправляє продавець сам. Розеткін не дурень і в нього чіткий % комісії і плювати на еквайрінг, хоч 30%, це видатки продавця.

Вы говорите о "Розетке" как о продавце, или о "Розетке" как о маркетплейсе? Отличаются они тем, что в первом случае у товара в параметрах продавец - Розетка, во втором - какой-то другой логотип. Второе появилось относительно недавно, и по этим товарам Розетка вообще оплату не принимает, а просто тупо передаёт заказ продавцу, а ему уже предстоит об оплате договариваться с покупателем по телефону, и обычно это совсем не карта с эквайрингом. Каменный век, короче. При этом здесь же писали, что комиссию за такое хотят процентов 15-20 (*).

Но вот если продавец - "Розетка", тогда они принимают оплату сами, и с эквайрингом. И что, это тоже может оказаться чей-то "чужой" товар по договоренности?



(*) А ещё они рассказывают, что львиную долю этой комиссии забирают "фейсбук с гуглом". Кто-нибудь может объяснить, как это? У Розетки много рекламы себя, любимой, без привязки к конкретным товарам. Наверное, это стоит дорого, но при чём здесь продавцы, размещающие товары на площадке? Отдельные товары тоже рекламируются (и, кажется, даже с маркетплейса), но значительно меньше, каких-то денег это, конечно, стоит, но не 15% от стоимости же? Вы говорите о "Розетке" как о продавце, или о "Розетке" как о маркетплейсе? Отличаются они тем, что в первом случае у товара в параметрах продавец - Розетка, во втором - какой-то другой логотип. Второе появилось относительно недавно, и по этим товарам Розетка вообще оплату не принимает, а просто тупо передаёт заказ продавцу, а ему уже предстоит об оплате договариваться с покупателем по телефону, и обычно это совсем не карта с эквайрингом. Каменный век, короче. При этом здесь же писали, что комиссию за такое хотят процентов 15-20 (*).Но вот если продавец - "Розетка", тогда они принимают оплату сами, и с эквайрингом. И что, это тоже может оказаться чей-то "чужой" товар по договоренности?(*) А ещё они рассказывают, что львиную долю этой комиссии забирают "фейсбук с гуглом". Кто-нибудь может объяснить, как это? У Розетки много рекламы себя, любимой, без привязки к конкретным товарам. Наверное, это стоит дорого, но при чём здесь продавцы, размещающие товары на площадке? Отдельные товары тоже рекламируются (и, кажется, даже с маркетплейса), но значительно меньше, каких-то денег это, конечно, стоит, но не 15% от стоимости же? Як маркетплейс.

Купляв нещодавно, все оплатив і вибрав спосіб доставки на сайті розетка Як маркетплейс.Купляв нещодавно, все оплатив і вибрав спосіб доставки на сайті розетка Rimlyanin1 Повідомлень: 317 З нами з: 26.01.20 Подякував: 12 раз. Подякували: 44 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 кві, 2021 17:12 Репетиция: Сегодня "заглянул" в будущее.

АТБ, на одной из касс затупил терминал, а час обеденний - толпа-с.

работают 3 касси.

Как обично - если толпи , то один из работников викладки, бросает все и идет "помогать" на кассу. Идет и заявляет - на єтой кассе только за наличку , терминал НЕ РАБОТАЕТ,

НАРОД КАК ПОВАЛИТ. АТБ красава. Goodman

Повідомлень: 4474 З нами з: 23.11.14 Подякував: 700 раз. Подякували: 490 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 кві, 2021 21:40 Re: Еквайринг Кочевник написав: Для повышения эффективности и удобства платежных услуг для конечных потребителей, снижения их стоимости и увеличения доли безналичных расчетов банки предлагают следующие шаги:



– введение регулирования проведения всех платежей в безналичной форме между компаниями/государством/государственными учреждениями с одной стороны и гражданами Украины с другой стороны;



– отмена требований по бесплатному обслуживанию зарплатных счетов.



– снижение установленных ограничений по наличным расчетам в торговой сети. Для повышения эффективности и удобства платежных услуг для конечных потребителей, снижения их стоимости и увеличения доли безналичных расчетов банки предлагают следующие шаги:– введение регулирования проведения всех платежей в безналичной форме между компаниями/государством/государственными учреждениями с одной стороны и гражданами Украины с другой стороны;– отмена требований по бесплатному обслуживанию зарплатных счетов.– снижение установленных ограничений по наличным расчетам в торговой сети.



посути банки хотят чтобы ещё больше платежей проходило через них

т.е. условно если сейчас проходит 1000 грн - говорят: давайте нагнём пипл чтобы он платил безналом 2000грн. (И скажем шо это забота и перемога) и шобы у нас оставалось теже 30 грн прибыли.

ЗАЖРАЛИСЬ посути банки хотят чтобы ещё больше платежей проходило через нихт.е. условно если сейчас проходит 1000 грн - говорят:и шобы у нас оставалось теже 30 грн прибыли.ЗАЖРАЛИСЬ uaprofi

Повідомлень: 4645 З нами з: 21.04.11 Подякував: 660 раз. Подякували: 440 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 кві, 2021 12:53 budivelnik написав: 1finanсier написав: бо неадеватним більшість вважають тут чомусь саме Вас. бо неадеватним більшість вважають тут чомусь саме Вас. Мене це не дивує по двом причинам

1 Дуже велика кількість живе совковим минулим в якому їм всі винні, а тому людина яка стверджує що ніхто нікому нічого не винен - явно що викликає не сприйняття Мене це не дивує по двом причинам1 Дуже велика кількість живе совковим минулим в якому їм всі винні, а тому людина яка стверджує що ніхто нікому нічого не винен - явно що викликає не сприйняття

Оцю вашу тезу сприймаю повною мірою. Але ж Ви нею не обмежуєтесь.



budivelnik написав: 2 Дуже мала кількість тут присутніх є багатшою- тому не дивно , що ті хто знають як заробити, перебуваючи в меншості, тими хто бідний - завжди буде ігноруватись... 2 Дуже мала кількість тут присутніх є багатшою- тому не дивно , що ті хто знають як заробити, перебуваючи в меншості, тими хто бідний - завжди буде ігноруватись...

Ваші статки у кілька мільйонів гривень (та нехай і доларів) - це точно не те, через що Вас будуть ігнорувати на цьому форумі, не дуріть себе самі.



budivelnik написав: 3 Останнє моє пояснення податків на зарплату ( якщо хочете дискутувати далі - давайте перейдемо на якусь більш підходящу гілку)

а - від мінімалки рахують податкове навантаження приблизно 1 млн підприємців на Єдиному, тому мінімалка піднялась з 1450 до 1600 на момент зміни ЄСВ..і сьогодні доросла до 6000 без змін ЄСВ.....

Якщо по Вашому мінімалка піднялась щоб наказати працедавців через рік ..то чому вона ще виросла в 1,7 рази після 2017?

б - торгівля , місце де конкуренція найсильніша..

Просто порівняйте - сотня банків і мільйон торговців - кому легше створити корупційну змову

в - порівняйте ціни в маленьких під своїм будинком і ціни у великих мережах(виключаючи ті хто демпінгує пробуючи перерозподілити ринок) - будете не приємно для себе здивовані

Наприклад в мене ціни на 10% нижчі ніж ціни в Сільпо за 50 м від мене.

3 Останнє моє пояснення податків на зарплату ( якщо хочете дискутувати далі - давайте перейдемо на якусь більш підходящу гілку)а - від мінімалки рахують податкове навантаження приблизно 1 млн підприємців на Єдиному, тому мінімалка піднялась з 1450 до 1600 на момент зміни ЄСВ..і сьогодні доросла до 6000 без змін ЄСВ.....Якщо по Вашому мінімалка піднялась щоб наказати працедавців через рік ..то чому вона ще виросла в 1,7 рази після 2017?б - торгівля , місце де конкуренція найсильніша..Просто порівняйте - сотня банків і мільйон торговців - кому легше створити корупційну змовув - порівняйте ціни в маленьких під своїм будинком і ціни у великих мережах(виключаючи ті хто демпінгує пробуючи перерозподілити ринок) - будете не приємно для себе здивованіНаприклад в мене ціни на 10% нижчі ніж ціни в Сільпо за 50 м від мене.

А тут взагалі незрозуміло: як це Вам удається? В мережевих суперів є й своє виробництво (наприклад, консерви Ніжин у Сільпо) і свої банки (Восток мабуть тут нікого не здивує) та навіть логістика, що точно знижує вартість їхніх супутніх послуг, через що синергитично збільшуються їх прибутки, не кажучи вже про те, що закупівельні ціни на їхні оптові партії значно нижчі за ті, що можуть їх запропонувати дрібним торговцям на кшталт Вас.



Тому мережі ділять увесь ринок країни між собою, а Ви конкуруєте з ними лише на Зеленій.



Втім, згоден, що це якраз привід для державного регулювання, бо монополії нас поділять, а потім жертимуть до останньої волосини, знищуючи фермерів і мілких торговців. Тож нехай би вони задавали тренди на дизайн торгівельних приміщень, клієнтських додатків чи програм лояльності, мені особисто Сільпошні подобаються. Але й маленьким магазинам треба допомагати, щоб вони з мережами могли конкурувати. Оцю вашу тезу сприймаю повною мірою. Але ж Ви нею не обмежуєтесь.Ваші статки у кілька мільйонів гривень (та нехай і доларів) - це точно не те, через що Вас будуть ігнорувати на цьому форумі, не дуріть себе самі.А тут взагалі незрозуміло: як це Вам удається? В мережевих суперів є й своє виробництво (наприклад, консерви Ніжин у Сільпо) і свої банки (Восток мабуть тут нікого не здивує) та навіть логістика, що точно знижує вартість їхніх супутніх послуг, через що синергитично збільшуються їх прибутки, не кажучи вже про те, що закупівельні ціни на їхні оптові партії значно нижчі за ті, що можуть їх запропонувати дрібним торговцям на кшталт Вас.Тому мережі ділять увесь ринок країни між собою, а Ви конкуруєте з ними лише на Зеленій.Втім, згоден, що це якраз привід для державного регулювання, бо монополії нас поділять, а потім жертимуть до останньої волосини, знищуючи фермерів і мілких торговців. Тож нехай би вони задавали тренди на дизайн торгівельних приміщень, клієнтських додатків чи програм лояльності, мені особисто Сільпошні подобаються. Але й маленьким магазинам треба допомагати, щоб вони з мережами могли конкурувати. kreuz

Повідомлень: 2912 З нами з: 10.12.07 Подякував: 157 раз. Подякували: 207 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 891011> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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