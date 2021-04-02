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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 03 кві, 2021 13:34
Flamingo написав: budivelnik написав:
Торгівля/виробництво - основа
Блин до меня только сейчас дошло - вы просто тролль
Вы же бред пишете. Производство да основа. А торговля - вы забыли я сам из торговли. Торговля это такая же сфера обслуживания как и банки. Со своей спецификой, но это прост услуги. Посреднические. Примените на себя же вашу логикой - убрать эту прослойку - да вернемся в средневековье - но обойдемся. Уж если без без банков то и без торговли.
Все я точно слился. Но Вы сделали мой вечер. "Торговля... - основа" - просто хит. (естественно с производством, но торговля первая). Вспомнилась одна из любимых поговорок моей мамы для таких случаев: "І ми орали," - сказала муха, сидячи на розі у вола
Якщо торгівлею Ви називаєте рітейл чи роздріб, то питань нема.
А от чому виробниче підприємство (до прикладу, машинобудівний завод) не може самостійно продавати свою продукцію, цього я не розумію. Тому мені також видається, що виробництво без продаж не може існувати. А тут і порядок слів важливий, та ще й саме такий як в оригінальному дописі, бо завод не хоче виробляти нічого, що він в ідеалі спочатку (через контракт) ВЖЕ не продав. А у такому випадку виробник також надає клієнту саме послугу (функцію, що виконує продукція заводу), а не кінцевий товар його споживачеві, тому тут і завод можна вважати надавачем послуг, що ставить його в один рядок із торгівлею й банками. Тож, це ще один привід трохи знизити банківські апетити, позаяк у кінцевому рахунку всі гравці надають один одному послуги, але без матеріального виробництва неможлива реальна економіка, котра бартером свого часу цілком виживала...
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Додано: Суб 03 кві, 2021 13:36
Flamingo написав:
А у меня вот какая мысля вдруг возникла. О НСМЭП (в нынешнем варике названия Простор - или на мові - Простір). Я очень четко помню посылы НБУ который вначале пытался "самотужки" запустить это проЖект, что в качестве прочих преимуществ у карт данной системы будет гораздо меньше расходы по эквайрингу так как ничего не надо будет отстегивать МПС. Поначалу это был даже отдельное направление - даже были отдельные терминалы и банкоматы. Ба - НБУ даже пытался какие-то плюшки предлагать (правда не знаю давал ли в итоге - плюшки были столь малозначительные, что никто особо на них вестись не собирался). Потом наклонили самые большие банки чтобы настроили свои терминалы и банкоматы на прием Простора. Ну и опять таки нагнули банки чтобы активизировали выпуск таких карт. И банки конечно парили сию фигню, но вот по прошествию уже наверное больше 5 лет после ребреднинга с НСМЭП на Простор - я что-то не наблюдаю уж очень такой популярности карт данной системы. Попробуйте заказать карту Простора у Мони или других "банков в смарте" - наверно не получится
. А почему? Почему как только НБУ ослабляет "нагибание" количество эмитируемых карт Простора снижается? Почему за столько лет "усилий" их количество так и не перешло в качество и устойчивый спрос со стороны клиента на данные карты так и не появился, а банкам они просто не интересно? Лично мне кажется, что отсутствие заинтересованности банка как раз лежит в плоскости не возможности зарабатывать на данном продукте. И админ.мерами это не победить. Включается банальная экономика и банки охотнее выпускают карты МПС, где есть их интерес. Ну а если завтра банки станут получать от выпуска Виз и МС такой же "выхлоп" как и сегодня от Простора - как это отразится на эмиссии карт? А на терминальной системе? А на сети банкоматов? Будет ли хорошо если вся действующая в стране "карточная система" станет "простором"? Чего-то я сильно сумлеваюсь в этом.
Нажаль, цей Ваш допис не став початком дискусії про вітчизняну платіжну систему. А було б варто дискутувати її на більш впливових за цей майданчиках, розвивати та робити привабливою для усіх гравців ринку:
- банків через відсутність доречі валютних (привіт платіжному балансу та курсу загалом!) відрахувань МПС,
- торговців через нижчу вартість еквайрингу (нехай би МПС доганяли Простір, а не навпаки),
- клієнтів через постійний кешбек скажімо у 3% на все й у 10% на щось варіативне.
Гадаю, що Простір міг би цілком конкурувати у межах країни з МПС, ба більше задавати тренди хоча б на внутрішньому ринку.
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