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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 03 кві, 2021 13:34
Flamingo написав: budivelnik написав:
Торгівля/виробництво - основа
Блин до меня только сейчас дошло - вы просто тролль
Вы же бред пишете. Производство да основа. А торговля - вы забыли я сам из торговли. Торговля это такая же сфера обслуживания как и банки. Со своей спецификой, но это прост услуги. Посреднические. Примените на себя же вашу логикой - убрать эту прослойку - да вернемся в средневековье - но обойдемся. Уж если без без банков то и без торговли.
Все я точно слился. Но Вы сделали мой вечер. "Торговля... - основа" - просто хит. (естественно с производством, но торговля первая). Вспомнилась одна из любимых поговорок моей мамы для таких случаев: "І ми орали," - сказала муха, сидячи на розі у вола
Якщо торгівлею Ви називаєте рітейл чи роздріб, то питань нема.
А от чому виробниче підприємство (до прикладу, машинобудівний завод) не може самостійно продавати свою продукцію, цього я не розумію. Тому мені також видається, що виробництво без продаж не може існувати. А тут і порядок слів важливий, та ще й саме такий як в оригінальному дописі, бо завод не хоче виробляти нічого, що він в ідеалі спочатку (через контракт) ВЖЕ не продав. А у такому випадку виробник також надає клієнту саме послугу (функцію, що виконує продукція заводу), а не кінцевий товар його споживачеві, тому тут і завод можна вважати надавачем послуг, що ставить його в один рядок із торгівлею й банками. Тож, це ще один привід трохи знизити банківські апетити, позаяк у кінцевому рахунку всі гравці надають один одному послуги, але без матеріального виробництва неможлива реальна економіка, котра бартером свого часу цілком виживала...
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Додано: Суб 03 кві, 2021 13:36
Flamingo написав:
А у меня вот какая мысля вдруг возникла. О НСМЭП (в нынешнем варике названия Простор - или на мові - Простір). Я очень четко помню посылы НБУ который вначале пытался "самотужки" запустить это проЖект, что в качестве прочих преимуществ у карт данной системы будет гораздо меньше расходы по эквайрингу так как ничего не надо будет отстегивать МПС. Поначалу это был даже отдельное направление - даже были отдельные терминалы и банкоматы. Ба - НБУ даже пытался какие-то плюшки предлагать (правда не знаю давал ли в итоге - плюшки были столь малозначительные, что никто особо на них вестись не собирался). Потом наклонили самые большие банки чтобы настроили свои терминалы и банкоматы на прием Простора. Ну и опять таки нагнули банки чтобы активизировали выпуск таких карт. И банки конечно парили сию фигню, но вот по прошествию уже наверное больше 5 лет после ребреднинга с НСМЭП на Простор - я что-то не наблюдаю уж очень такой популярности карт данной системы. Попробуйте заказать карту Простора у Мони или других "банков в смарте" - наверно не получится
. А почему? Почему как только НБУ ослабляет "нагибание" количество эмитируемых карт Простора снижается? Почему за столько лет "усилий" их количество так и не перешло в качество и устойчивый спрос со стороны клиента на данные карты так и не появился, а банкам они просто не интересно? Лично мне кажется, что отсутствие заинтересованности банка как раз лежит в плоскости не возможности зарабатывать на данном продукте. И админ.мерами это не победить. Включается банальная экономика и банки охотнее выпускают карты МПС, где есть их интерес. Ну а если завтра банки станут получать от выпуска Виз и МС такой же "выхлоп" как и сегодня от Простора - как это отразится на эмиссии карт? А на терминальной системе? А на сети банкоматов? Будет ли хорошо если вся действующая в стране "карточная система" станет "простором"? Чего-то я сильно сумлеваюсь в этом.
Нажаль, цей Ваш допис не став початком дискусії про вітчизняну платіжну систему. А було б варто дискутувати її на більш впливових за цей майданчиках, розвивати та робити привабливою для усіх гравців ринку:
- банків через відсутність доречі валютних (привіт платіжному балансу та курсу загалом!) відрахувань МПС,
- торговців через нижчу вартість еквайрингу (нехай би МПС доганяли Простір, а не навпаки),
- клієнтів через постійний кешбек скажімо у 3% на все й у 10% на щось варіативне.
Гадаю, що Простір міг би цілком конкурувати у межах країни з МПС, ба більше задавати тренди хоча б на внутрішньому ринку.
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Додано: Суб 03 кві, 2021 15:06
budivelnik написав:
...
Наприклад в мене ціни на 10% нижчі ніж ціни в Сільпо за 50 м від мене.
Далі можемо продовжити на якійсь профільній гілці....
Сильпо - далеко не самый дешевый магазин. а в сравнении с АТБ?
я оценивал разницу между сильпо и АТБ в 20%.
я лично очень редко покупаю не в сетях. когда покупаю в маленьких магазинах - цены всегда выше.
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Додано: Суб 03 кві, 2021 15:32
перечитал все - а почему-то пара нюансов никто не описал
так вот - меня долго мучал вопрос - кто платит за грейс. даже банкиры не сразу кололись. Базис грейса - это как раз интерчендж. Повышенные % за вылет из грейса - это допбонус, ИМХО.
если интерчендж сделают 0,5% - то кто из банков будет кредитовать за 3-6%? отож. низкий интерчендж в развитых странах - это в том числе низкая стоимость денег. а также большой объем безнала. кстати, там ставка за вылет из грейса, очень большая - 20%
кешбек это намного меньшая часть пользователей.
где кешбек? - Моно 3 млн карт, Альфа - 1 млн карт, ПУМБ - 1 млн карт. Остальные видно только в микроскоп.
Против Приват 20 млн карт, Ощад 5 млн карт, Аваль - 2 млн карт.
поскольку для гос-ва выгодно увеличение безнала - оно должно наоборот стимулировать карты - а значит и грейсы, и кешбеки. - а интерчендж - как следствие рынка.
сети тоже можно понять - их маржа - 13-16%. из них 2% эквайринга вроде и немало, но опять же - у меня нет цифр, но я думаю, что доля безнала не превышает 50%. кто-то владеет? второе - инкассация, как писали выше, тоже стоит денег - те же 0,7-1%
а разница в цене 1% - это вообще ни о чем - раздули из мухи слона.
в общем сети НЕОБОСНОВАНО хотят себе лишний доход, при этом сильно снижая привлекательность безналичных оплат.
справочно - если эквайринг 2,5%, то интерчендж где-то в райне 1,5%, МПС - 0,25%. если есть другие вводные, поправьте.
Востаннє редагувалось Shaman
в Суб 03 кві, 2021 15:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 03 кві, 2021 15:34
Flamingo написав: budivelnik написав:
Торгівля/виробництво - основа
Блин до меня только сейчас дошло - вы просто тролль
Вы же бред пишете. Производство да основа. А торговля - вы забыли я сам из торговли. Торговля это такая же сфера обслуживания как и банки. Со своей спецификой, но это прост услуги. Посреднические. Примените на себя же вашу логикой - убрать эту прослойку - да вернемся в средневековье - но обойдемся. Уж если без без банков то и без торговли.
Все я точно слился. Но Вы сделали мой вечер. "Торговля... - основа" - просто хит. (естественно с производством, но торговля первая). Вспомнилась одна из любимых поговорок моей мамы для таких случаев: "І ми орали," - сказала муха, сидячи на розі у вола
совковый подход
произвести сейчас не проблема, проблема - продать.
заводы, которые производят хлеб и колбасу тоннами, а металл млн тонн - без крупных оптовиков остановятся в один миг.
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Додано: Суб 03 кві, 2021 16:03
Shaman написав: Flamingo написав: budivelnik написав:
Торгівля/виробництво - основа
Блин до меня только сейчас дошло - вы просто тролль
Вы же бред пишете. Производство да основа. А торговля - вы забыли я сам из торговли. Торговля это такая же сфера обслуживания как и банки. Со своей спецификой, но это прост услуги. Посреднические. Примените на себя же вашу логикой - убрать эту прослойку - да вернемся в средневековье - но обойдемся. Уж если без без банков то и без торговли.
Все я точно слился. Но Вы сделали мой вечер. "Торговля... - основа" - просто хит. (естественно с производством, но торговля первая). Вспомнилась одна из любимых поговорок моей мамы для таких случаев: "І ми орали," - сказала муха, сидячи на розі у вола
совковый подход
произвести сейчас не проблема, проблема - продать.
заводы, которые производят хлеб и колбасу тоннами, а металл млн тонн - без крупных оптовиков остановятся в один миг.
Легше чи важче виробляти або продавати - то така справа, дивлячись, що саме. Беззаперечно те, що виробництво без продаж можливе лише в натуральному господарстві, до якого тут здається ніхто не прагне.
Тому не треба знецінювати торгівлю, втім як і банки, бо вони хоч і смокчуть з ринку, та й впливають на нього суттєво: гроші - кров економіки, вона туди й розвиватиметься, де їх буде більше. Обмежити трошки банківські статки та й годі, щоб і торговцям полегшало і клієнтами кешбеки залишили.
А інструментом для цього зробили б Простір з мінімальною ринковою вартістю, та й кешбечні вигоди б лишили задля кешлесу.
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