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на тему Як заощаджувати та економити

#<1 ... 891011 Додано: Суб 03 кві, 2021 13:34 Flamingo написав: budivelnik написав: Торгівля/виробництво - основа Торгівля/виробництво - основа

Блин до меня только сейчас дошло - вы просто тролль

Вы же бред пишете. Производство да основа. А торговля - вы забыли я сам из торговли. Торговля это такая же сфера обслуживания как и банки. Со своей спецификой, но это прост услуги. Посреднические. Примените на себя же вашу логикой - убрать эту прослойку - да вернемся в средневековье - но обойдемся. Уж если без без банков то и без торговли.

Все я точно слился. Но Вы сделали мой вечер. "Торговля... - основа" - просто хит. (естественно с производством, но торговля первая). Вспомнилась одна из любимых поговорок моей мамы для таких случаев: "І ми орали," - сказала муха, сидячи на розі у вола Блин до меня только сейчас дошло - вы просто тролльВы же бред пишете. Производство да основа. А торговля - вы забыли я сам из торговли. Торговля это такая же сфера обслуживания как и банки. Со своей спецификой, но это прост услуги. Посреднические. Примените на себя же вашу логикой - убрать эту прослойку - да вернемся в средневековье - но обойдемся. Уж если без без банков то и без торговли.Все я точно слился. Но Вы сделали мой вечер. "Торговля... - основа" - просто хит. (естественно с производством, но торговля первая). Вспомнилась одна из любимых поговорок моей мамы для таких случаев: "І ми орали," - сказала муха, сидячи на розі у вола

Якщо торгівлею Ви називаєте рітейл чи роздріб, то питань нема.



А от чому виробниче підприємство (до прикладу, машинобудівний завод) не може самостійно продавати свою продукцію, цього я не розумію. Тому мені також видається, що виробництво без продаж не може існувати. А тут і порядок слів важливий, та ще й саме такий як в оригінальному дописі, бо завод не хоче виробляти нічого, що він в ідеалі спочатку (через контракт) ВЖЕ не продав. А у такому випадку виробник також надає клієнту саме послугу (функцію, що виконує продукція заводу), а не кінцевий товар його споживачеві, тому тут і завод можна вважати надавачем послуг, що ставить його в один рядок із торгівлею й банками. Тож, це ще один привід трохи знизити банківські апетити, позаяк у кінцевому рахунку всі гравці надають один одному послуги, але без матеріального виробництва неможлива реальна економіка, котра бартером свого часу цілком виживала... Якщо торгівлею Ви називаєте рітейл чи роздріб, то питань нема.А от чому виробниче підприємство (до прикладу, машинобудівний завод) не може самостійно продавати свою продукцію, цього я не розумію. Тому мені також видається, що виробництво без продаж не може існувати. А тут і порядок слів важливий, та ще й саме такий як в оригінальному дописі, бо завод не хоче виробляти нічого, що він в ідеалі спочатку (через контракт) ВЖЕ не продав. А у такому випадку виробник також надає клієнту саме послугу (функцію, що виконує продукція заводу), а не кінцевий товар його споживачеві, тому тут і завод можна вважати надавачем послуг, що ставить його в один рядок із торгівлею й банками. Тож, це ще один привід трохи знизити банківські апетити, позаяк у кінцевому рахунку всі гравці надають один одному послуги, але без матеріального виробництва неможлива реальна економіка, котра бартером свого часу цілком виживала... kreuz

Повідомлень: 2914 З нами з: 10.12.07 Подякував: 157 раз. Подякували: 207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 кві, 2021 13:36 Flamingo написав: А у меня вот какая мысля вдруг возникла. О НСМЭП (в нынешнем варике названия Простор - или на мові - Простір). Я очень четко помню посылы НБУ который вначале пытался "самотужки" запустить это проЖект, что в качестве прочих преимуществ у карт данной системы будет гораздо меньше расходы по эквайрингу так как ничего не надо будет отстегивать МПС. Поначалу это был даже отдельное направление - даже были отдельные терминалы и банкоматы. Ба - НБУ даже пытался какие-то плюшки предлагать (правда не знаю давал ли в итоге - плюшки были столь малозначительные, что никто особо на них вестись не собирался). Потом наклонили самые большие банки чтобы настроили свои терминалы и банкоматы на прием Простора. Ну и опять таки нагнули банки чтобы активизировали выпуск таких карт. И банки конечно парили сию фигню, но вот по прошествию уже наверное больше 5 лет после ребреднинга с НСМЭП на Простор - я что-то не наблюдаю уж очень такой популярности карт данной системы. Попробуйте заказать карту Простора у Мони или других "банков в смарте" - наверно не получится . А почему? Почему как только НБУ ослабляет "нагибание" количество эмитируемых карт Простора снижается? Почему за столько лет "усилий" их количество так и не перешло в качество и устойчивый спрос со стороны клиента на данные карты так и не появился, а банкам они просто не интересно? Лично мне кажется, что отсутствие заинтересованности банка как раз лежит в плоскости не возможности зарабатывать на данном продукте. И админ.мерами это не победить. Включается банальная экономика и банки охотнее выпускают карты МПС, где есть их интерес. Ну а если завтра банки станут получать от выпуска Виз и МС такой же "выхлоп" как и сегодня от Простора - как это отразится на эмиссии карт? А на терминальной системе? А на сети банкоматов? Будет ли хорошо если вся действующая в стране "карточная система" станет "простором"? Чего-то я сильно сумлеваюсь в этом. А у меня вот какая мысля вдруг возникла. О НСМЭП (в нынешнем варике названия Простор - или на мові - Простір). Я очень четко помню посылы НБУ который вначале пытался "самотужки" запустить это проЖект, что в качестве прочих преимуществ у карт данной системы будет гораздо меньше расходы по эквайрингу так как ничего не надо будет отстегивать МПС. Поначалу это был даже отдельное направление - даже были отдельные терминалы и банкоматы. Ба - НБУ даже пытался какие-то плюшки предлагать (правда не знаю давал ли в итоге - плюшки были столь малозначительные, что никто особо на них вестись не собирался). Потом наклонили самые большие банки чтобы настроили свои терминалы и банкоматы на прием Простора. Ну и опять таки нагнули банки чтобы активизировали выпуск таких карт. И банки конечно парили сию фигню, но вот по прошествию уже наверное больше 5 лет после ребреднинга с НСМЭП на Простор - я что-то не наблюдаю уж очень такой популярности карт данной системы. Попробуйте заказать карту Простора у Мони или других "банков в смарте" - наверно не получится. А почему? Почему как только НБУ ослабляет "нагибание" количество эмитируемых карт Простора снижается? Почему за столько лет "усилий" их количество так и не перешло в качество и устойчивый спрос со стороны клиента на данные карты так и не появился, а банкам они просто не интересно? Лично мне кажется, что отсутствие заинтересованности банка как раз лежит в плоскости не возможности зарабатывать на данном продукте. И админ.мерами это не победить. Включается банальная экономика и банки охотнее выпускают карты МПС, где есть их интерес. Ну а если завтра банки станут получать от выпуска Виз и МС такой же "выхлоп" как и сегодня от Простора - как это отразится на эмиссии карт? А на терминальной системе? А на сети банкоматов? Будет ли хорошо если вся действующая в стране "карточная система" станет "простором"? Чего-то я сильно сумлеваюсь в этом.

Нажаль, цей Ваш допис не став початком дискусії про вітчизняну платіжну систему. А було б варто дискутувати її на більш впливових за цей майданчиках, розвивати та робити привабливою для усіх гравців ринку:

банків через відсутність доречі валютних (привіт платіжному балансу та курсу загалом!) відрахувань МПС,

торговців через нижчу вартість еквайрингу (нехай би МПС доганяли Простір, а не навпаки),

клієнтів через постійний кешбек скажімо у 3% на все й у 10% на щось варіативне. Гадаю, що Простір міг би цілком конкурувати у межах країни з МПС, ба більше задавати тренди хоча б на внутрішньому ринку. Нажаль, цей Ваш допис не став початком дискусії про вітчизняну платіжну систему. А було б варто дискутувати її на більш впливових за цей майданчиках, розвивати та робити привабливою для усіх гравців ринку:Гадаю, що Простір міг би цілком конкурувати у межах країни з МПС, ба більше задавати тренди хоча б на внутрішньому ринку. kreuz

Повідомлень: 2914 З нами з: 10.12.07 Подякував: 157 раз. Подякували: 207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 кві, 2021 15:06 budivelnik написав: ...

Наприклад в мене ціни на 10% нижчі ніж ціни в Сільпо за 50 м від мене.



Далі можемо продовжити на якійсь профільній гілці.... ...Наприклад в мене ціни на 10% нижчі ніж ціни в Сільпо за 50 м від мене.Далі можемо продовжити на якійсь профільній гілці....



Сильпо - далеко не самый дешевый магазин. а в сравнении с АТБ?

я оценивал разницу между сильпо и АТБ в 20%.



я лично очень редко покупаю не в сетях. когда покупаю в маленьких магазинах - цены всегда выше. Сильпо - далеко не самый дешевый магазин. а в сравнении с АТБ?я оценивал разницу между сильпо и АТБ в 20%.я лично очень редко покупаю не в сетях. когда покупаю в маленьких магазинах - цены всегда выше. Shaman Повідомлень: 804 З нами з: 29.09.19 Подякував: 87 раз. Подякували: 187 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 кві, 2021 15:32 Re: Еквайринг



так вот - меня долго мучал вопрос - кто платит за грейс. даже банкиры не сразу кололись. Базис грейса - это как раз интерчендж. Повышенные % за вылет из грейса - это допбонус, ИМХО.

если интерчендж сделают 0,5% - то кто из банков будет кредитовать за 3-6%? отож. низкий интерчендж в развитых странах - это в том числе низкая стоимость денег. а также большой объем безнала. кстати, там ставка за вылет из грейса, очень большая - 20%



кешбек это намного меньшая часть пользователей.

где кешбек? - Моно 3 млн карт, Альфа - 1 млн карт, ПУМБ - 1 млн карт. Остальные видно только в микроскоп.

Против Приват 20 млн карт, Ощад 5 млн карт, Аваль - 2 млн карт.



поскольку для гос-ва выгодно увеличение безнала - оно должно наоборот стимулировать карты - а значит и грейсы, и кешбеки. - а интерчендж - как следствие рынка.



сети тоже можно понять - их маржа - 13-16%. из них 2% эквайринга вроде и немало, но опять же - у меня нет цифр, но я думаю, что доля безнала не превышает 50%. кто-то владеет? второе - инкассация, как писали выше, тоже стоит денег - те же 0,7-1%



а разница в цене 1% - это вообще ни о чем - раздули из мухи слона.

в общем сети НЕОБОСНОВАНО хотят себе лишний доход, при этом сильно снижая привлекательность безналичных оплат.



справочно - если эквайринг 2,5%, то интерчендж где-то в райне 1,5%, МПС - 0,25%. если есть другие вводные, поправьте. перечитал все - а почему-то пара нюансов никто не описалтак вот - меня долго мучал вопрос - кто платит за грейс. даже банкиры не сразу кололись. Базис грейса - это как раз интерчендж. Повышенные % за вылет из грейса - это допбонус, ИМХО.если интерчендж сделают 0,5% - то кто из банков будет кредитовать за 3-6%? отож. низкий интерчендж в развитых странах - это в том числе низкая стоимость денег. а также большой объем безнала. кстати, там ставка за вылет из грейса, очень большая - 20%кешбек это намного меньшая часть пользователей.где кешбек? - Моно 3 млн карт, Альфа - 1 млн карт, ПУМБ - 1 млн карт. Остальные видно только в микроскоп.Против Приват 20 млн карт, Ощад 5 млн карт, Аваль - 2 млн карт.поскольку для гос-ва выгодно увеличение безнала - оно должно наоборот стимулировать карты - а значит и грейсы, и кешбеки. - а интерчендж - как следствие рынка.сети тоже можно понять - их маржа - 13-16%. из них 2% эквайринга вроде и немало, но опять же - у меня нет цифр, но я думаю, что доля безнала не превышает 50%. кто-то владеет? второе - инкассация, как писали выше, тоже стоит денег - те же 0,7-1%а разница в цене 1% - это вообще ни о чем - раздули из мухи слона.в общем сети НЕОБОСНОВАНО хотят себе лишний доход, при этом сильно снижая привлекательность безналичных оплат.справочно - если эквайринг 2,5%, то интерчендж где-то в райне 1,5%, МПС - 0,25%. если есть другие вводные, поправьте. Востаннє редагувалось Shaman в Суб 03 кві, 2021 15:48, всього редагувалось 1 раз. Shaman Повідомлень: 804 З нами з: 29.09.19 Подякував: 87 раз. Подякували: 187 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 кві, 2021 15:34 Flamingo написав: budivelnik написав: Торгівля/виробництво - основа Торгівля/виробництво - основа

Блин до меня только сейчас дошло - вы просто тролль

Вы же бред пишете. Производство да основа. А торговля - вы забыли я сам из торговли. Торговля это такая же сфера обслуживания как и банки. Со своей спецификой, но это прост услуги. Посреднические. Примените на себя же вашу логикой - убрать эту прослойку - да вернемся в средневековье - но обойдемся. Уж если без без банков то и без торговли.

Все я точно слился. Но Вы сделали мой вечер. "Торговля... - основа" - просто хит. (естественно с производством, но торговля первая). Вспомнилась одна из любимых поговорок моей мамы для таких случаев: "І ми орали," - сказала муха, сидячи на розі у вола Блин до меня только сейчас дошло - вы просто тролльВы же бред пишете. Производство да основа. А торговля - вы забыли я сам из торговли. Торговля это такая же сфера обслуживания как и банки. Со своей спецификой, но это прост услуги. Посреднические. Примените на себя же вашу логикой - убрать эту прослойку - да вернемся в средневековье - но обойдемся. Уж если без без банков то и без торговли.Все я точно слился. Но Вы сделали мой вечер. "Торговля... - основа" - просто хит. (естественно с производством, но торговля первая). Вспомнилась одна из любимых поговорок моей мамы для таких случаев: "І ми орали," - сказала муха, сидячи на розі у вола

совковый подход



произвести сейчас не проблема, проблема - продать.

заводы, которые производят хлеб и колбасу тоннами, а металл млн тонн - без крупных оптовиков остановятся в один миг. совковый подходпроизвести сейчас не проблема, проблема - продать.заводы, которые производят хлеб и колбасу тоннами, а металл млн тонн - без крупных оптовиков остановятся в один миг. Shaman Повідомлень: 804 З нами з: 29.09.19 Подякував: 87 раз. Подякували: 187 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 кві, 2021 16:03 Shaman написав: Flamingo написав: budivelnik написав: Торгівля/виробництво - основа Торгівля/виробництво - основа

Блин до меня только сейчас дошло - вы просто тролль

Вы же бред пишете. Производство да основа. А торговля - вы забыли я сам из торговли. Торговля это такая же сфера обслуживания как и банки. Со своей спецификой, но это прост услуги. Посреднические. Примените на себя же вашу логикой - убрать эту прослойку - да вернемся в средневековье - но обойдемся. Уж если без без банков то и без торговли.

Все я точно слился. Но Вы сделали мой вечер. "Торговля... - основа" - просто хит. (естественно с производством, но торговля первая). Вспомнилась одна из любимых поговорок моей мамы для таких случаев: "І ми орали," - сказала муха, сидячи на розі у вола Блин до меня только сейчас дошло - вы просто тролльВы же бред пишете. Производство да основа. А торговля - вы забыли я сам из торговли. Торговля это такая же сфера обслуживания как и банки. Со своей спецификой, но это прост услуги. Посреднические. Примените на себя же вашу логикой - убрать эту прослойку - да вернемся в средневековье - но обойдемся. Уж если без без банков то и без торговли.Все я точно слился. Но Вы сделали мой вечер. "Торговля... - основа" - просто хит. (естественно с производством, но торговля первая). Вспомнилась одна из любимых поговорок моей мамы для таких случаев: "І ми орали," - сказала муха, сидячи на розі у вола

совковый подход



произвести сейчас не проблема, проблема - продать.

заводы, которые производят хлеб и колбасу тоннами, а металл млн тонн - без крупных оптовиков остановятся в один миг. совковый подходпроизвести сейчас не проблема, проблема - продать.заводы, которые производят хлеб и колбасу тоннами, а металл млн тонн - без крупных оптовиков остановятся в один миг.

Легше чи важче виробляти або продавати - то така справа, дивлячись, що саме. Беззаперечно те, що виробництво без продаж можливе лише в натуральному господарстві, до якого тут здається ніхто не прагне.



Тому не треба знецінювати торгівлю, втім як і банки, бо вони хоч і смокчуть з ринку, та й впливають на нього суттєво: гроші - кров економіки, вона туди й розвиватиметься, де їх буде більше. Обмежити трошки банківські статки та й годі, щоб і торговцям полегшало і клієнтами кешбеки залишили.



А інструментом для цього зробили б Простір з мінімальною ринковою вартістю, та й кешбечні вигоди б лишили задля кешлесу. Легше чи важче виробляти або продавати - то така справа, дивлячись, що саме. Беззаперечно те, що виробництво без продаж можливе лише в натуральному господарстві, до якого тут здається ніхто не прагне.Тому не треба знецінювати торгівлю, втім як і банки, бо вони хоч і смокчуть з ринку, та й впливають на нього суттєво: гроші - кров економіки, вона туди й розвиватиметься, де їх буде більше. Обмежити трошки банківські статки та й годі, щоб і торговцям полегшало і клієнтами кешбеки залишили.А інструментом для цього зробили б Простір з мінімальною ринковою вартістю, та й кешбечні вигоди б лишили задля кешлесу. kreuz

Повідомлень: 2914 З нами з: 10.12.07 Подякував: 157 раз. Подякували: 207 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 891011 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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