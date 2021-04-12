Flamingo написав:А у меня вот какая мысля вдруг возникла. О НСМЭП (в нынешнем варике названия Простор - или на мові - Простір). Я очень четко помню посылы НБУ который вначале пытался "самотужки" запустить это проЖект, что в качестве прочих преимуществ у карт данной системы будет гораздо меньше расходы по эквайрингу так как ничего не надо будет отстегивать МПС. Поначалу это был даже отдельное направление - даже были отдельные терминалы и банкоматы. Ба - НБУ даже пытался какие-то плюшки предлагать (правда не знаю давал ли в итоге - плюшки были столь малозначительные, что никто особо на них вестись не собирался). Потом наклонили самые большие банки чтобы настроили свои терминалы и банкоматы на прием Простора. Ну и опять таки нагнули банки чтобы активизировали выпуск таких карт. И банки конечно парили сию фигню, но вот по прошествию уже наверное больше 5 лет после ребреднинга с НСМЭП на Простор - я что-то не наблюдаю уж очень такой популярности карт данной системы. Попробуйте заказать карту Простора у Мони или других "банков в смарте" - наверно не получится . А почему? Почему как только НБУ ослабляет "нагибание" количество эмитируемых карт Простора снижается? Почему за столько лет "усилий" их количество так и не перешло в качество и устойчивый спрос со стороны клиента на данные карты так и не появился, а банкам они просто не интересно? Лично мне кажется, что отсутствие заинтересованности банка как раз лежит в плоскости не возможности зарабатывать на данном продукте. И админ.мерами это не победить. Включается банальная экономика и банки охотнее выпускают карты МПС, где есть их интерес. Ну а если завтра банки станут получать от выпуска Виз и МС такой же "выхлоп" как и сегодня от Простора - как это отразится на эмиссии карт? А на терминальной системе? А на сети банкоматов? Будет ли хорошо если вся действующая в стране "карточная система" станет "простором"? Чего-то я сильно сумлеваюсь в этом.
Нажаль, цей Ваш допис не став початком дискусії про вітчизняну платіжну систему. А було б варто дискутувати її на більш впливових за цей майданчиках, розвивати та робити привабливою для усіх гравців ринку:
- банків через відсутність доречі валютних (привіт платіжному балансу та курсу загалом!) відрахувань МПС,
- торговців через нижчу вартість еквайрингу (нехай би МПС доганяли Простір, а не навпаки),
- клієнтів через постійний кешбек скажімо у 3% на все й у 10% на щось варіативне.