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Еквайринг

Еквайринг
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 00:42

Re: Еквайринг

  Shaman написав:сети тоже можно понять - их маржа - 13-16%. из них 2% эквайринга вроде и немало, но опять же - у меня нет цифр, но я думаю, что доля безнала не превышает 50%. кто-то владеет?

Превышает безнал. Причем в среднем % на 15-20. И с каждым годом % увеличивается. Пандемия тоже сыграла свою роль, кстати. Такая же ситуация и по сетевым строительным магазинам.

зы в цитрусе только другая картина (почему-то) ))
overfin
 
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