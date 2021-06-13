Превышает безнал. Причем в среднем % на 15-20. И с каждым годом % увеличивается. Пандемия тоже сыграла свою роль, кстати. Такая же ситуация и по сетевым строительным магазинам.
зы в цитрусе только другая картина (почему-то) ))
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 14 чер, 2021 00:42
Re: Еквайринг
Превышает безнал. Причем в среднем % на 15-20. И с каждым годом % увеличивается. Пандемия тоже сыграла свою роль, кстати. Такая же ситуация и по сетевым строительным магазинам.
зы в цитрусе только другая картина (почему-то) ))
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