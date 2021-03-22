Централізоване опалення у столичних будинках почнуть вимикати з 5 квітня.
Дивися повний текст У Києві визначилися з датою завершення опалювального сезону.
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Додано: Сер 31 бер, 2021 15:15
У Києві визначилися з датою завершення опалювального сезону
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві визначилися з датою завершення опалювального сезону.
Додано: Сер 31 бер, 2021 15:15
Ну да, 31 марта. 4 день в столице +14-16, завтра, 1 апреля обещают +19-21.
Поднимите мне веки.
Ооо...
Отопление "начнут выключать с 5 апреля".
Додано: Сер 31 бер, 2021 15:28
Это днем. А утром у меня градусник +6 показал. Сколько было ночью -- лень лезть смотреть, но подозреваю, что меньше
Вообще проблема не понятна: хочет дом отключиться раньше -- пинают ОСББ -- и дом отключается раньше...
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