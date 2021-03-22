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У Києві визначилися з датою
завершення опалювального сезону

У Києві визначилися з датою завершення опалювального сезону
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 15:15

У Києві визначилися з датою завершення опалювального сезону

Пропонуємо до обговорення:
Централізоване опалення у столичних будинках почнуть вимикати з 5 квітня.

Дивися повний текст У Києві визначилися з датою завершення опалювального сезону.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 15:15

Ну да, 31 марта. 4 день в столице +14-16, завтра, 1 апреля обещают +19-21.
Поднимите мне веки.


Ооо...
Отопление "начнут выключать с 5 апреля".
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 15:28

  EKO написав:Ну да, 31 марта. 4 день в столице +14-16, завтра, 1 апреля обещают +19-21.
Поднимите мне веки.
...
Отопление "начнут выключать с 5 апреля".

Это днем. А утром у меня градусник +6 показал. Сколько было ночью -- лень лезть смотреть, но подозреваю, что меньше :)

Вообще проблема не понятна: хочет дом отключиться раньше -- пинают ОСББ -- и дом отключается раньше...
_hunter
 
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