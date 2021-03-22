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У Києві визначилися з датою завершення опалювального сезону
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Додано: Сер 31 бер, 2021 15:15
Пропонуємо до обговорення:
Централізоване опалення у столичних будинках почнуть вимикати з 5 квітня.
Дивися повний текст У Києві визначилися з датою завершення опалювального сезону
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R2
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Додано: Сер 31 бер, 2021 15:15
Ну да, 31 марта. 4 день в столице +14-16, завтра, 1 апреля обещают +19-21.
Поднимите мне веки.
Ооо...
Отопление "начнут выключать с 5 апреля".
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EKO
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Додано: Сер 31 бер, 2021 15:28
EKO написав:
Ну да, 31 марта. 4 день в столице +14-16
, завтра, 1 апреля обещают +19-21.
Поднимите мне веки.
...Отопление "начнут выключать с 5 апреля".
Это днем. А утром у меня градусник +6 показал. Сколько было ночью -- лень лезть смотреть, но подозреваю, что меньше
Вообще проблема не понятна: хочет дом отключиться раньше -- пинают ОСББ -- и дом отключается раньше...
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_hunter
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Додано: Сер 31 бер, 2021 18:10
_hunter написав: EKO написав:
Ну да, 31 марта. 4 день в столице +14-16
, завтра, 1 апреля обещают +19-21.
Поднимите мне веки.
...Отопление "начнут выключать с 5 апреля".
Это днем. А утром у меня градусник +6 показал. Сколько было ночью -- лень лезть смотреть, но подозреваю, что меньше Вообще проблема не понятна:
хочет дом отключиться раньше -- пинают ОСББ -- и дом отключается раньше...
Я делаю ещё проще-закрываю терморегуляторы. Намного эффективнее чем ждать пока Виталька что-то там отключит.
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DONALD
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Додано: Сер 31 бер, 2021 19:12
_hunter написав: EKO написав:
Ну да, 31 марта. 4 день в столице +14-16
, завтра, 1 апреля обещают +19-21.
Поднимите мне веки.
...Отопление "начнут выключать с 5 апреля".
Это днем. А утром у меня градусник +6 показал. Сколько было ночью -- лень лезть смотреть, но подозреваю, что меньше
Вообще проблема не понятна: хочет дом отключиться раньше -- пинают ОСББ -- и дом отключается раньше...
В сентябре и даже в августе бывает +7, можно начинать поттапливать с июля.
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ruvex
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Додано: Сер 31 бер, 2021 21:52
Мне так нравится как наша власть за нас беспокоится. Отключит нам тепло чтобы мы секономили. А еще отберите у нас еду или повысьте еще цены которые уже выше чем в Европе чтобы у нас небыло ожирения и отрубите интернет чтобы мы не портили глаза.
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fiona98
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Додано: Чет 01 кві, 2021 09:15
DONALD написав: _hunter написав: EKO написав:
Ну да, 31 марта. 4 день в столице +14-16
, завтра, 1 апреля обещают +19-21.
Поднимите мне веки.
...Отопление "начнут выключать с 5 апреля".
Это днем. А утром у меня градусник +6 показал. Сколько было ночью -- лень лезть смотреть, но подозреваю, что меньше Вообще проблема не понятна:
хочет дом отключиться раньше -- пинают ОСББ -- и дом отключается раньше...
Я делаю ещё проще-закрываю терморегуляторы. Намного эффективнее чем ждать пока Виталька что-то там отключит.
Ну так я про это же: это при совке дата окончания отопительного сезона имела какое-то значение (в домах). Но уже давно есть возможность перестать "топиться" в любое удобное для себя время.
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_hunter
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Додано: Чет 01 кві, 2021 09:36
Нарешті! Балкон відкритий, плачу 2/3 коуналки за опалення атмосфери Землі
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chipmunk
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