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У Києві визначилися з датою
завершення опалювального сезону

У Києві визначилися з датою завершення опалювального сезону
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 15:15

У Києві визначилися з датою завершення опалювального сезону

Пропонуємо до обговорення:
Централізоване опалення у столичних будинках почнуть вимикати з 5 квітня.

Дивися повний текст У Києві визначилися з датою завершення опалювального сезону.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 15:15

Ну да, 31 марта. 4 день в столице +14-16, завтра, 1 апреля обещают +19-21.
Поднимите мне веки.


Ооо...
Отопление "начнут выключать с 5 апреля".
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 15:28

  EKO написав:Ну да, 31 марта. 4 день в столице +14-16, завтра, 1 апреля обещают +19-21.
Поднимите мне веки.
...
Отопление "начнут выключать с 5 апреля".

Это днем. А утром у меня градусник +6 показал. Сколько было ночью -- лень лезть смотреть, но подозреваю, что меньше :)

Вообще проблема не понятна: хочет дом отключиться раньше -- пинают ОСББ -- и дом отключается раньше...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 18:10

  _hunter написав:
  EKO написав:Ну да, 31 марта. 4 день в столице +14-16, завтра, 1 апреля обещают +19-21.
Поднимите мне веки.
...
Отопление "начнут выключать с 5 апреля".

Это днем. А утром у меня градусник +6 показал. Сколько было ночью -- лень лезть смотреть, но подозреваю, что меньше :)

Вообще проблема не понятна: хочет дом отключиться раньше -- пинают ОСББ -- и дом отключается раньше...

Я делаю ещё проще-закрываю терморегуляторы. Намного эффективнее чем ждать пока Виталька что-то там отключит.
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 19:12

  _hunter написав:
  EKO написав:Ну да, 31 марта. 4 день в столице +14-16, завтра, 1 апреля обещают +19-21.
Поднимите мне веки.
...
Отопление "начнут выключать с 5 апреля".

Это днем. А утром у меня градусник +6 показал. Сколько было ночью -- лень лезть смотреть, но подозреваю, что меньше :)

Вообще проблема не понятна: хочет дом отключиться раньше -- пинают ОСББ -- и дом отключается раньше...

В сентябре и даже в августе бывает +7, можно начинать поттапливать с июля.
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 21:52

Мне так нравится как наша власть за нас беспокоится. Отключит нам тепло чтобы мы секономили. А еще отберите у нас еду или повысьте еще цены которые уже выше чем в Европе чтобы у нас небыло ожирения и отрубите интернет чтобы мы не портили глаза.
fiona98
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 09:15

  DONALD написав:
  _hunter написав:
  EKO написав:Ну да, 31 марта. 4 день в столице +14-16, завтра, 1 апреля обещают +19-21.
Поднимите мне веки.
...
Отопление "начнут выключать с 5 апреля".

Это днем. А утром у меня градусник +6 показал. Сколько было ночью -- лень лезть смотреть, но подозреваю, что меньше :)

Вообще проблема не понятна: хочет дом отключиться раньше -- пинают ОСББ -- и дом отключается раньше...

Я делаю ещё проще-закрываю терморегуляторы. Намного эффективнее чем ждать пока Виталька что-то там отключит.

Ну так я про это же: это при совке дата окончания отопительного сезона имела какое-то значение (в домах). Но уже давно есть возможность перестать "топиться" в любое удобное для себя время.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 09:36

Re: У Києві визначилися з датою завершення опалювального сез

Нарешті! Балкон відкритий, плачу 2/3 коуналки за опалення атмосфери Землі :)
chipmunk
 
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