З понеділка, 5 квітня, столиця закриває всі школи і дитячі садочки.
Дивися повний текст Київ запроваджує більш суворі обмеження.
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Додано: Сер 31 бер, 2021 17:19
Київ запроваджує більш суворі обмеження
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київ запроваджує більш суворі обмеження.
Додано: Сер 31 бер, 2021 17:19
Как же эта зелёная плесень боится. Готовы остановить всё в стране, чтобы никто даже не посмел с них что то спросить.
Додано: Сер 31 бер, 2021 17:32
Читаю сейчас новость: "С понедельника, 5 апреля, столица закрывает все школы и детские сады. Весь общественный транспорт - и наземный, и метро - будут работать по специальным пропускам пассажиров. То есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры."
и одновременно приходит от Привата сообщение:
Вы можете ездить в метро за полцены. Платите бесконтактно смартфоном
"Принёс посылку, только я вам её не отдам"
Знатный троллинг
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