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Київ запроваджує більш
суворі обмеження

Київ запроваджує більш суворі обмеження
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 17:19

Київ запроваджує більш суворі обмеження

Пропонуємо до обговорення:
З понеділка, 5 квітня, столиця закриває всі школи і дитячі садочки.

Дивися повний текст Київ запроваджує більш суворі обмеження.
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 17:19

Как же эта зелёная плесень боится. Готовы остановить всё в стране, чтобы никто даже не посмел с них что то спросить.
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 17:32

Читаю сейчас новость: "С понедельника, 5 апреля, столица закрывает все школы и детские сады. Весь общественный транспорт - и наземный, и метро - будут работать по специальным пропускам пассажиров. То есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры."

и одновременно приходит от Привата сообщение:
Вы можете ездить в метро за полцены. Платите бесконтактно смартфоном :lol:

"Принёс посылку, только я вам её не отдам" 8)


Знатный троллинг :mrgreen:
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