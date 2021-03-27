З понеділка, 5 квітня, столиця закриває всі школи і дитячі садочки.
Дивися повний текст Київ запроваджує більш суворі обмеження.
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Додано: Сер 31 бер, 2021 17:19
Київ запроваджує більш суворі обмеження
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київ запроваджує більш суворі обмеження.
Додано: Сер 31 бер, 2021 17:19
Как же эта зелёная плесень боится. Готовы остановить всё в стране, чтобы никто даже не посмел с них что то спросить.
Додано: Сер 31 бер, 2021 17:32
Читаю сейчас новость: "С понедельника, 5 апреля, столица закрывает все школы и детские сады. Весь общественный транспорт - и наземный, и метро - будут работать по специальным пропускам пассажиров. То есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры."
и одновременно приходит от Привата сообщение:
Вы можете ездить в метро за полцены. Платите бесконтактно смартфоном
"Принёс посылку, только я вам её не отдам"
Знатный троллинг
Додано: Сер 31 бер, 2021 20:54
Дискуссия это хорошо, если она приносит хоть какой-то результат. Поэтому наша дискуссия безрезультатна. С нами никто из властьимущих не считается и считаться не будет. Всецело согласен с "Порт" относительно зелёной плесени. И ещё, они боятся не за мою жизнь, а за свою. Вот вам и вся дискуссия.
Додано: Сер 31 бер, 2021 23:33
Надо было бы на неделю раньше это делать, пока был рост заболеваемости и школьники бы не выходили с каникул.
Но зато сейчас можно перемогу состряпать, заболеваемость и так вниз пошла, а ещё и карантин и вот он, будущий президент, что победил чуму!
Додано: Сер 31 бер, 2021 23:43
пока локдаун - на закарпатье каждые 5 минут едет фура в направлении границы, полная редких пород деревьев.
По тихому можно все, ну и как еще угомонить людей, не мешать власти принимать решения ?
Додано: Чет 01 кві, 2021 00:46
Як боксер перестав шастати по рингу, тому і нам заборонив шастати по Києву.
Додано: Чет 01 кві, 2021 09:27
Ето надо было дождаться когда наступит Ж****па чтобы теперь бегать как жаренный петух. Доносились маски на подбородке? А большинство даже продавцы вообще не желают маски одевать. Вот теперь сидите дома в углу
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