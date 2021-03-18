Аналітики порталу dou.ua провели дослідження щодо найкращих міст для айтішників в Україні.
Дивися повний текст ТОП-5 міст України для ІТ-спеціалістів (інфографіка).
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Додано: Сер 31 бер, 2021 17:22
ТОП-5 міст України для ІТ-спеціалістів (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ТОП-5 міст України для ІТ-спеціалістів (інфографіка).
Додано: Сер 31 бер, 2021 17:22
О чем вообще статья? О возможности покупки IT спецом скворечника в человейнике в разных городах?
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