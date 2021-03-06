Завдяки розблокованій Верховною Радою великій приватизації Фонд державного майна України (ФДМУ) у 2021 році зможе залучити до бюджету 12 млрд грн.
Дивися повний текст Київський завод «Більшовик» продадуть вже цього літа.
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Додано: Сер 31 бер, 2021 18:04
Київський завод «Більшовик» продадуть вже цього літа
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Дивися повний текст Київський завод «Більшовик» продадуть вже цього літа.
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