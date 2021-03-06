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Київський завод «Більшовик»
продадуть вже цього літа

Київський завод «Більшовик» продадуть вже цього літа
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 18:04

Київський завод «Більшовик» продадуть вже цього літа

Пропонуємо до обговорення:
Завдяки розблокованій Верховною Радою великій приватизації Фонд державного майна України (ФДМУ) у 2021 році зможе залучити до бюджету 12 млрд грн.

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