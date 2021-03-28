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Ціна газу для населення в 1,4
рази перевищила вартість...

Ціна газу для населення в 1,4 рази перевищила вартість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 19:04

Ціна газу для населення в 1,4 рази перевищила вартість...

Пропонуємо до обговорення:
Середня ціна природного газу для побутових споживачів у другому півріччі 2020 року склала 8 519,74 грн.

Дивися повний текст Ціна газу для населення в 1,4 рази перевищила вартість для промисловості.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 19:04

̶С̶к̶р̶и̶п̶а̶ч Витренко не нужен, родной. Он только лишнее топливо жрёт.
yegres
 
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