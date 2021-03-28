Середня ціна природного газу для побутових споживачів у другому півріччі 2020 року склала 8 519,74 грн.
Дивися повний текст Ціна газу для населення в 1,4 рази перевищила вартість для промисловості.
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Додано: Сер 31 бер, 2021 19:04
Ціна газу для населення в 1,4 рази перевищила вартість...
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Дивися повний текст Ціна газу для населення в 1,4 рази перевищила вартість для промисловості.
Додано: Сер 31 бер, 2021 19:04
̶С̶к̶р̶и̶п̶а̶ч Витренко не нужен, родной. Он только лишнее топливо жрёт.
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