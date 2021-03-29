RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ціна газу для населення в 1,4
рази перевищила вартість...

Ціна газу для населення в 1,4 рази перевищила вартість...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 19:04

Ціна газу для населення в 1,4 рази перевищила вартість...

Пропонуємо до обговорення:
Середня ціна природного газу для побутових споживачів у другому півріччі 2020 року склала 8 519,74 грн.

Дивися повний текст Ціна газу для населення в 1,4 рази перевищила вартість для промисловості.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93211
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 19:04

̶С̶к̶р̶и̶п̶а̶ч Витренко не нужен, родной. Он только лишнее топливо жрёт.
yegres
 
Повідомлень: 61
З нами з: 04.03.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 03:49

И это ? Народ схавал , скоро прийдут и квартиры с домами отжимать будут .
yurijprutkov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 26.03.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 15:01

Re: Ціна газу для населення в 1,4 рази перевищила вартість..

Политика страны под патронатом штатов - "сильных в рабы, слабых в гробы".
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10654
З нами з: 03.11.08
Подякував: 809 раз.
Подякували: 2416 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 15:57

Да пусть пипл платит, хавает их вранье патриотичное, они ж звонка Байдена ждут, что Байден скажет, то и будет. Скажет тарифы понизить, понизят, скажет повысить - повысят, скажет войну с австралийскими аборигенами начать - начнем. Зе-команда рулит!!!! Мы ж незалежные, че ж нам-то
- заплатим, это ж олигарховским заводам и предприятиям платить дорого, а население у нас богатое - заплатим.
elena-lapina-1992
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 01.04.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ілон Маск своїм твітом підняв вартість Dogecoin на 20%
R2 » Чет 01 кві, 2021 16:16
1 46
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 кві, 2021 16:16
Igorten
Постачальники газу опублікували ціни для населення на... 1, 2
R2 » Пон 29 бер, 2021 10:11
13 1176
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 бер, 2021 18:53
ПолеКуру
АМКУ рекомендує мережам АЗС знизити вартість палива
R2 » П'ят 26 бер, 2021 18:52
3 213
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 бер, 2021 09:17
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (94233)
01.04.2021 18:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.