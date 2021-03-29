Середня ціна природного газу для побутових споживачів у другому півріччі 2020 року склала 8 519,74 грн.
Дивися повний текст Ціна газу для населення в 1,4 рази перевищила вартість для промисловості.
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Додано: Сер 31 бер, 2021 19:04
Ціна газу для населення в 1,4 рази перевищила вартість...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціна газу для населення в 1,4 рази перевищила вартість для промисловості.
Додано: Сер 31 бер, 2021 19:04
̶С̶к̶р̶и̶п̶а̶ч Витренко не нужен, родной. Он только лишнее топливо жрёт.
Додано: Чет 01 кві, 2021 03:49
И это ? Народ схавал , скоро прийдут и квартиры с домами отжимать будут .
Додано: Чет 01 кві, 2021 15:01
Re: Ціна газу для населення в 1,4 рази перевищила вартість..
Политика страны под патронатом штатов - "сильных в рабы, слабых в гробы".
Додано: Чет 01 кві, 2021 15:57
Да пусть пипл платит, хавает их вранье патриотичное, они ж звонка Байдена ждут, что Байден скажет, то и будет. Скажет тарифы понизить, понизят, скажет повысить - повысят, скажет войну с австралийскими аборигенами начать - начнем. Зе-команда рулит!!!! Мы ж незалежные, че ж нам-то
- заплатим, это ж олигарховским заводам и предприятиям платить дорого, а население у нас богатое - заплатим.
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