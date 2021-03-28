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Pfizer заявила про 100% ефективності своєї COVID-вакцини...
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Додано: Сер 31 бер, 2021 19:22
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Pfizer заявила 31 березня, що її вакцина проти COVID-19 виявилася на 100% ефективною для підлітків у віці від 12 до 15 років. Результати були отримані в ході третього етапу клінічних випробувань.
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Додано: Сер 31 бер, 2021 19:22
Всех украинцев переполняет чувство радости за успехи достигнутые фармацевтической компанией Pfizer.
Желаем дальнейших успехов в этом нелёгком и ответственном деле, забота о здоровье всех жителей планеты Земля.
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