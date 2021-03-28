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Pfizer заявила про 100%
ефективності своєї COVID-вакцини...

Pfizer заявила про 100% ефективності своєї COVID-вакцини...
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 19:22

Pfizer заявила про 100% ефективності своєї COVID-вакцини...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Pfizer заявила 31 березня, що її вакцина проти COVID-19 виявилася на 100% ефективною для підлітків у віці від 12 до 15 років. Результати були отримані в ході третього етапу клінічних випробувань.

Дивися повний текст Pfizer заявила про 100% ефективності своєї COVID-вакцини для дітей від 12 до 15 років.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 19:22

Всех украинцев переполняет чувство радости за успехи достигнутые фармацевтической компанией Pfizer.
Желаем дальнейших успехов в этом нелёгком и ответственном деле, забота о здоровье всех жителей планеты Земля.
yegres
 
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