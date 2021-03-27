Київ відмовився підвищувати швидкість до 80 км/год з 1...
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Что - камеры не помогают? Или может быть их не совсем там, где надо, поставили? А может быть, цели преследовали не совсем те, которые озвучивали... А на счет "30 km\h" в европах: https://goo.gl/maps/qwY6Fm9akZsHzRL48 - это Брюссель, что бы было понятно. Да, есть и "30", но чаще это там, где старая (двухсотлетняя) застройка, когда на лошадях ездили.
Почему не помогают ? Зарабатывают денег потихоньку. А сейчас станет на улице светло и сухо - народ начнёт "наступать на педальку", так камеры начнут ещё больше зарабатывать, раз ограничение останется то же - 50 км/час. Так что - "всё по плану!"
Правильно. Будет все на второй-третьей передаче ехать в пробке и сжигать в 3 раза больше бензина. А потом визжат почему в наших городах загазованность и пробки. Нужно каждое утро делать флешмоб и ехать 20км/час по трессе от Кончезаспы до правительственного квартала чтобы *****принимающие такие тупые законы почуствовали на своей шкуре что они творят