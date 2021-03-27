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Київ відмовився підвищувати
швидкість до 80 км/год з 1...

Київ відмовився підвищувати швидкість до 80 км/год з 1...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 20:16

Київ відмовився підвищувати швидкість до 80 км/год з 1...

Пропонуємо до обговорення:
Із 1 квітня столиця не впроваджуватиме підвищення дозволеної швидкості руху до 80 км/год на 17 вулицях, оскільки на сьогодні жодна з них не відповідає повністю необхідним критеріям.

Дивися повний текст Київ відмовився підвищувати швидкість до 80 км/год з 1 квітня.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 20:16

Что - камеры не помогают? Или может быть их не совсем там, где надо, поставили? А может быть, цели преследовали не совсем те, которые озвучивали...
А на счет "30 km\h" в европах: https://goo.gl/maps/qwY6Fm9akZsHzRL48 - это Брюссель, что бы было понятно. Да, есть и "30", но чаще это там, где старая (двухсотлетняя) застройка, когда на лошадях ездили.
Radon
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 20:43

Re: Київ відмовився підвищувати швидкість до 80 км/год з 1..

  Radon написав:Что - камеры не помогают?

Почему не помогают ? Зарабатывают денег потихоньку. А сейчас станет на улице светло и сухо - народ начнёт "наступать на педальку", так камеры начнут ещё больше зарабатывать, раз ограничение останется то же - 50 км/час.
Так что - "всё по плану!"
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 08:09

Велосит едет быстрее автобуса в час пик
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 08:57

  -=US=- написав:Велосит едет быстрее автобуса в час пик

А автобусу пофиг на дождь/снег и отсутствие душа на заводе -- 50% "времени года" и 80% пользователей ОТ :)
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 09:23

Правильно. Будет все на второй-третьей передаче ехать в пробке и сжигать в 3 раза больше бензина. А потом визжат почему в наших городах загазованность и пробки. Нужно каждое утро делать флешмоб и ехать 20км/час по трессе от Кончезаспы до правительственного квартала чтобы *****принимающие такие тупые законы почуствовали на своей шкуре что они творят
fiona98
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