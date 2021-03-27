Київ відмовився підвищувати швидкість до 80 км/год з 1...
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Что - камеры не помогают? Или может быть их не совсем там, где надо, поставили? А может быть, цели преследовали не совсем те, которые озвучивали... А на счет "30 km\h" в европах: https://goo.gl/maps/qwY6Fm9akZsHzRL48 - это Брюссель, что бы было понятно. Да, есть и "30", но чаще это там, где старая (двухсотлетняя) застройка, когда на лошадях ездили.
Почему не помогают ? Зарабатывают денег потихоньку. А сейчас станет на улице светло и сухо - народ начнёт "наступать на педальку", так камеры начнут ещё больше зарабатывать, раз ограничение останется то же - 50 км/час. Так что - "всё по плану!"
Городская власть Киева разрешила повышение скорости движения до 80 км/ч на 7 улицах столицы.
Источник: сайт Киевской городской администрации
Дословно: "С 1 апреля по 1 ноября на семи столичных улицах разрешено повышение скорости движения до 80 км/ч".
Детали: Речь идет о:
проспекте Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака), улице Набережно-Рыбальской (от Гаванского моста до ул. Электриков), Надднепрянском шоссе, Набережном шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе), Столичном шоссе (до ул. Академика Заболотного), улице Саперно-Слободской (от ул. Н. Гринченко до Северного моста), проспекте Бажана (от Северного моста до Харьковской площади).
По словам первого заместителя мэра Николая Поворозника, такое решение приняли, учитывая общественный резонанс, который вызвало ограничение скоростного режима на ряде столичных улиц.
Он также добавил, что совместные рабочие группы специалистов Центра организации дорожного движения, полиции и других заинтересованных лиц проведут обследование и анализ скоростного режима с учетом градостроительной ситуации, которая "существенно изменилась с момента принятия решения Киевсоветом в октябре 2018 года". пы.сы. взято отсюда: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/04/1/7288618/
Radon написав:такое решение приняли, учитывая общественный резонанс, который вызвало ограничение скоростного режима на ряде столичных улиц.
Наверное все их знакомые в них плеваться начали, потому за ночь "провели комиссионное обследование улиц, где решением Киевсовета с 1 апреля по 1 ноября предусмотрена возможность повышения скорости движения транспорта до 80 км/ч" и обследование показало, что 7 улиц все же соответствуют
Подтверждаю, с утра на пр-те Бажана уже видел знак 80. Оперативно, не то что раньше бывало, чуть не в июне вешали.
Radon написав:Что - камеры не помогают? Или может быть их не совсем там, где надо, поставили? А может быть, цели преследовали не совсем те, которые озвучивали... А на счет "30 km\h" в европах: https://goo.gl/maps/qwY6Fm9akZsHzRL48 - это Брюссель, что бы было понятно. Да, есть и "30", но чаще это там, где старая (двухсотлетняя) застройка, когда на лошадях ездили.
Це окружна дорога навколо Брюсселю, там 30 км/г ставити знак? По місту всюди 50 км/г (+5км - погрішність), де спальні райони - 30, з "лежачими поліцейськими", через які навіть якщо хтось захоче занадто швидко не поїде.
Son of Sun написав:Це окружна дорога навколо Брюсселю, там 30 км/г ставити знак? По місту всюди 50 км/г (+5км - погрішність), де спальні райони - 30, з "лежачими поліцейськими", через які навіть якщо хтось захоче занадто швидко не поїде.
Так и в Киеве (насколько знаю) знаки вешают там где пешеходы не ходят.
В Харькове тоже есть несколько мест где легко можно было бы сделать так же, разве что прибрать лишние наземные переходы.
Son of Sun написав:Це окружна дорога навколо Брюсселю, там 30 км/г ставити знак? По місту всюди 50 км/г (+5км - погрішність), де спальні райони - 30, з "лежачими поліцейськими", через які навіть якщо хтось захоче занадто швидко не поїде.
Так и в Киеве (насколько знаю) знаки вешают там где пешеходы не ходят.
90(+5) по Брюссельській окружній, яка ніяк не пересікається з житловим сектором, і 80(+20) по самому Києву, де є купа світлофорів і неадекватів за кермом - відчувається різниця? По місту там: 50(+5), а тут 80(+20)