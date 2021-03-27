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Київ відмовився підвищувати
швидкість до 80 км/год з 1...

Київ відмовився підвищувати швидкість до 80 км/год з 1...
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  #12>
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 20:16

Київ відмовився підвищувати швидкість до 80 км/год з 1...

Пропонуємо до обговорення:
Із 1 квітня столиця не впроваджуватиме підвищення дозволеної швидкості руху до 80 км/год на 17 вулицях, оскільки на сьогодні жодна з них не відповідає повністю необхідним критеріям.

Дивися повний текст Київ відмовився підвищувати швидкість до 80 км/год з 1 квітня.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 20:16

Что - камеры не помогают? Или может быть их не совсем там, где надо, поставили? А может быть, цели преследовали не совсем те, которые озвучивали...
А на счет "30 km\h" в европах: https://goo.gl/maps/qwY6Fm9akZsHzRL48 - это Брюссель, что бы было понятно. Да, есть и "30", но чаще это там, где старая (двухсотлетняя) застройка, когда на лошадях ездили.
Radon
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 20:43

Re: Київ відмовився підвищувати швидкість до 80 км/год з 1..

  Radon написав:Что - камеры не помогают?

Почему не помогают ? Зарабатывают денег потихоньку. А сейчас станет на улице светло и сухо - народ начнёт "наступать на педальку", так камеры начнут ещё больше зарабатывать, раз ограничение останется то же - 50 км/час.
Так что - "всё по плану!"
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 08:09

Велосит едет быстрее автобуса в час пик
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 08:57

  -=US=- написав:Велосит едет быстрее автобуса в час пик

А автобусу пофиг на дождь/снег и отсутствие душа на заводе -- 50% "времени года" и 80% пользователей ОТ :)
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 10:58

Re: Київ відмовився підвищувати швидкість до 80 км/год з 1..

Городская власть Киева разрешила повышение скорости движения до 80 км/ч на 7 улицах столицы.

Источник: сайт Киевской городской администрации

Дословно: "С 1 апреля по 1 ноября на семи столичных улицах разрешено повышение скорости движения до 80 км/ч".

Детали: Речь идет о:

проспекте Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака),
улице Набережно-Рыбальской (от Гаванского моста до ул. Электриков),
Надднепрянском шоссе,
Набережном шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе),
Столичном шоссе (до ул. Академика Заболотного),
улице Саперно-Слободской (от ул. Н. Гринченко до Северного моста),
проспекте Бажана (от Северного моста до Харьковской площади).

По словам первого заместителя мэра Николая Поворозника, такое решение приняли, учитывая общественный резонанс, который вызвало ограничение скоростного режима на ряде столичных улиц.

Он также добавил, что совместные рабочие группы специалистов Центра организации дорожного движения, полиции и других заинтересованных лиц проведут обследование и анализ скоростного режима с учетом градостроительной ситуации, которая "существенно изменилась с момента принятия решения Киевсоветом в октябре 2018 года".
пы.сы. взято отсюда: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/04/1/7288618/
Radon
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 15:12

Re: Київ відмовився підвищувати швидкість до 80 км/год з 1..

  Radon написав:такое решение приняли, учитывая общественный резонанс, который вызвало ограничение скоростного режима на ряде столичных улиц.

Наверное все их знакомые в них плеваться начали, потому за ночь "провели комиссионное обследование улиц, где решением Киевсовета с 1 апреля по 1 ноября предусмотрена возможность повышения скорости движения транспорта до 80 км/ч" и обследование показало, что 7 улиц все же соответствуют :mrgreen:

Подтверждаю, с утра на пр-те Бажана уже видел знак 80. Оперативно, не то что раньше бывало, чуть не в июне вешали.
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 17:16

  Radon написав:Что - камеры не помогают? Или может быть их не совсем там, где надо, поставили? А может быть, цели преследовали не совсем те, которые озвучивали...
А на счет "30 km\h" в европах: https://goo.gl/maps/qwY6Fm9akZsHzRL48 - это Брюссель, что бы было понятно. Да, есть и "30", но чаще это там, где старая (двухсотлетняя) застройка, когда на лошадях ездили.

Це окружна дорога навколо Брюсселю, там 30 км/г ставити знак? По місту всюди 50 км/г (+5км - погрішність), де спальні райони - 30, з "лежачими поліцейськими", через які навіть якщо хтось захоче занадто швидко не поїде.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 17:21

Re: Київ відмовився підвищувати швидкість до 80 км/год з 1..

  Son of Sun написав:Це окружна дорога навколо Брюсселю, там 30 км/г ставити знак? По місту всюди 50 км/г (+5км - погрішність), де спальні райони - 30, з "лежачими поліцейськими", через які навіть якщо хтось захоче занадто швидко не поїде.
Так и в Киеве (насколько знаю) знаки вешают там где пешеходы не ходят.

В Харькове тоже есть несколько мест где легко можно было бы сделать так же, разве что прибрать лишние наземные переходы.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 17:25

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Son of Sun написав:Це окружна дорога навколо Брюсселю, там 30 км/г ставити знак? По місту всюди 50 км/г (+5км - погрішність), де спальні райони - 30, з "лежачими поліцейськими", через які навіть якщо хтось захоче занадто швидко не поїде.
Так и в Киеве (насколько знаю) знаки вешают там где пешеходы не ходят.

90(+5) по Брюссельській окружній, яка ніяк не пересікається з житловим сектором, і 80(+20) по самому Києву, де є купа світлофорів і неадекватів за кермом - відчувається різниця? По місту там: 50(+5), а тут 80(+20)
Son of Sun
 
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