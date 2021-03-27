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Київ відмовився підвищувати
швидкість до 80 км/год з 1...

Київ відмовився підвищувати швидкість до 80 км/год з 1...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 17:32

Re: Київ відмовився підвищувати швидкість до 80 км/год з 1..

  Son of Sun написав:і 80(+20) по самому Києву, де є купа світлофорів і неадекватів за кермом - відчувається різниця?

Возьмём Бажана - где там светофоры и "сам Киев"?

А в Катовицах можно и 120 ехать по городу, жилые дома прямо у дороги. Вот тут 100 https://goo.gl/maps/bHR1J2nqct2RPMZU8, я как увидел из окна автобуса так и дар речи потерял. Вот ещё 100 https://goo.gl/maps/YZkwCd74JtNQ5p7T7 Варшава 90 https://goo.gl/maps/WkC6nhcJPx5jAJL59
vitaliy_berdinskikh
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