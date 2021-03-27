Возьмём Бажана - где там светофоры и "сам Киев"?
А в Катовицах можно и 120 ехать по городу, жилые дома прямо у дороги. Вот тут 100
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Додано: Чет 01 кві, 2021 17:32
Re: Київ відмовився підвищувати швидкість до 80 км/год з 1..
Возьмём Бажана - где там светофоры и "сам Киев"?
А в Катовицах можно и 120 ехать по городу, жилые дома прямо у дороги. Вот тут 100
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