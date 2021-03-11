Японська Hitachi готується до угоди з купівлі розробника програмного забезпечення і великого IT-аутсорсера GlobalLogic за $ 9,6 млрд.
Дивися повний текст Японська компанія купує розробника програмного забезпечення GlobalLogic.
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Додано: Сер 31 бер, 2021 20:21
Японська компанія купує розробника програмного...
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Дивися повний текст Японська компанія купує розробника програмного забезпечення GlobalLogic.
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