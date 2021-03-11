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Японська компанія купує
розробника програмного...

Японська компанія купує розробника програмного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 20:21

Японська компанія купує розробника програмного...

Пропонуємо до обговорення:
Японська Hitachi готується до угоди з купівлі розробника програмного забезпечення і великого IT-аутсорсера GlobalLogic за $ 9,6 млрд.

Дивися повний текст Японська компанія купує розробника програмного забезпечення GlobalLogic.
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 20:21

А почему цена акций Hitachi падает?
alex7gk
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