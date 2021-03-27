Про це заявив міністр оборони Андрій Таран, передає прес-служба Міноборони.
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Додано: Сер 31 бер, 2021 22:24
В Україні з'явиться електронний військовий квиток
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні з'явиться електронний військовий квиток.
Додано: Сер 31 бер, 2021 22:24
законом создан институт резервистов-контрактников, которые добровольно будут подписывать контракт
Также как добровольно принудительно собирали пушечное мясо в 14-м до подписания Парашей закона о мобилизации.
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