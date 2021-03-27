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В Україні з'явиться
електронний військовий квиток

В Україні з'явиться електронний військовий квиток
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 22:24

В Україні з'явиться електронний військовий квиток

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив міністр оборони Андрій Таран, передає прес-служба Міноборони.

Дивися повний текст В Україні з'явиться електронний військовий квиток.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 22:24

законом создан институт резервистов-контрактников, которые добровольно будут подписывать контракт
Также как добровольно принудительно собирали пушечное мясо в 14-м до подписания Парашей закона о мобилизации.
p_a_l
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Модератори: Ірина_, Модератор

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