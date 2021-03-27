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В Україні з'явиться
електронний військовий квиток

В Україні з'явиться електронний військовий квиток
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 22:24

В Україні з'явиться електронний військовий квиток

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив міністр оборони Андрій Таран, передає прес-служба Міноборони.

Дивися повний текст В Україні з'явиться електронний військовий квиток.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 22:24

законом создан институт резервистов-контрактников, которые добровольно будут подписывать контракт
Также как добровольно принудительно собирали пушечное мясо в 14-м до подписания Парашей закона о мобилизации.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 06:22

С помощью него можно будет забрать посылку на Новой почте. Теперь у электронного загранпаспорта есть достойный конкурент.

Всё будет Дия.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 09:16

Ждем новых хакерских атак и слива всей базы с последующей продажей личных данных.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 10:38

  blueiceua написав:Ждем новых хакерских атак и слива всей базы с последующей продажей личных данных.

А зачем хакеры?
Доступ ко всем существующим базам как военнообязанных, так и не-, т.е. ко всем гражданам Украины, этим законом зепутаны предоставили МО, СБУ и зачем то СВР. И, как всегда, не прописали ответственность за незаконное их использование.
А уж те то знают как надо базы ̶с̶л̶и̶в̶а̶т̶ь̶ вести.
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 11:33

EKO
100 %.
Да, не подумал. Военнные и сами охотно быдут сливать личные данные за палку колбасы всем желающим.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 22:04

"“Наступил конец эры военкоматов" - как так? А как раздвигать ягодицы перед унылой теткой-врачом и краснеющей молодой медсестрой и стоять часами в трусах и носках в коридоре тоже в электронном виде?
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 23:34

Re: В Україні з'явиться електронний військовий квиток

Страна абсолютных обязанностей и повинностей, где во всем этом права и гарантированные возможности?
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 23:49

  ruvex написав:Страна абсолютных обязанностей и повинностей, где во всем этом права и гарантированные возможности?

Известно где - в Польше. :)
А вообще, чего-то они там наверху очкуют сильно.
andrein
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 00:13

  andrein написав:
  ruvex написав:Страна абсолютных обязанностей и повинностей, где во всем этом права и гарантированные возможности?

Известно где - в Польше. :)
А вообще, чего-то они там наверху очкуют сильно.

В Польше или нет, но поводок здесь становится все короче.
ruvex
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