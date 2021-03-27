Про це заявив міністр оборони Андрій Таран, передає прес-служба Міноборони.
Дивися повний текст В Україні з'явиться електронний військовий квиток.
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Додано: Сер 31 бер, 2021 22:24
В Україні з'явиться електронний військовий квиток
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні з'явиться електронний військовий квиток.
Додано: Сер 31 бер, 2021 22:24
законом создан институт резервистов-контрактников, которые добровольно будут подписывать контракт
Также как добровольно принудительно собирали пушечное мясо в 14-м до подписания Парашей закона о мобилизации.
Додано: Чет 01 кві, 2021 06:22
С помощью него можно будет забрать посылку на Новой почте. Теперь у электронного загранпаспорта есть достойный конкурент.
Всё будет Дия.
Додано: Чет 01 кві, 2021 09:16
Ждем новых хакерских атак и слива всей базы с последующей продажей личных данных.
Додано: Чет 01 кві, 2021 10:38
А зачем хакеры?
Доступ ко всем существующим базам как военнообязанных, так и не-, т.е. ко всем гражданам Украины, этим законом зепутаны предоставили МО, СБУ и зачем то СВР. И, как всегда, не прописали ответственность за незаконное их использование.
А уж те то знают как надо базы ̶с̶л̶и̶в̶а̶т̶ь̶ вести.
Додано: Чет 01 кві, 2021 11:33
EKO
100 %.
Да, не подумал. Военнные и сами охотно быдут сливать личные данные за палку колбасы всем желающим.
Додано: Чет 01 кві, 2021 22:04
"“Наступил конец эры военкоматов" - как так? А как раздвигать ягодицы перед унылой теткой-врачом и краснеющей молодой медсестрой и стоять часами в трусах и носках в коридоре тоже в электронном виде?
Додано: Чет 01 кві, 2021 23:34
Re: В Україні з'явиться електронний військовий квиток
Страна абсолютных обязанностей и повинностей, где во всем этом права и гарантированные возможности?
Додано: Чет 01 кві, 2021 23:49
Додано: П'ят 02 кві, 2021 00:13
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