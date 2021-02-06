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Xiaomi представила потужний ноутбук Mi Laptop Pro з дуже...
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Додано: Чет 01 кві, 2021 07:27
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Під час своєї презентації китайська компанія Xiaomi показала стільки різних пристроїв, що розмови про них не вщухнуть ще довго. Крім, звісно, смартфонів, одними з очікуваних пристроїв були ноутбуки. Виробник не підвів: Mi Laptop Pro показали і розповіли про його характеристики.
Дивися повний текст Xiaomi представила потужний ноутбук Mi Laptop Pro з дуже тонкими рамками і OLED-екраном
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Додано: Чет 01 кві, 2021 07:27
Мощность так и прет из описания
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