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Xiaomi представила потужний
ноутбук Mi Laptop Pro з дуже...

Xiaomi представила потужний ноутбук Mi Laptop Pro з дуже...
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 07:27

Xiaomi представила потужний ноутбук Mi Laptop Pro з дуже...

Пропонуємо до обговорення:
Під час своєї презентації китайська компанія Xiaomi показала стільки різних пристроїв, що розмови про них не вщухнуть ще довго. Крім, звісно, смартфонів, одними з очікуваних пристроїв були ноутбуки. Виробник не підвів: Mi Laptop Pro показали і розповіли про його характеристики.

Дивися повний текст Xiaomi представила потужний ноутбук Mi Laptop Pro з дуже тонкими рамками і OLED-екраном.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 07:27

Мощность так и прет из описания
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