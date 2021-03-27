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Ляшко за 2020 рік заробив
більше, ніж Степанов

Ляшко за 2020 рік заробив більше, ніж Степанов
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 09:00

Ляшко за 2020 рік заробив більше, ніж Степанов

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українськi Новини.

Дивися повний текст Ляшко за 2020 рік заробив більше, ніж Степанов.
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 09:00

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