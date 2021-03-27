Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українськi Новини.
Дивися повний текст Ляшко за 2020 рік заробив більше, ніж Степанов.
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Додано: Чет 01 кві, 2021 09:00
Ляшко за 2020 рік заробив більше, ніж Степанов
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ляшко за 2020 рік заробив більше, ніж Степанов.
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