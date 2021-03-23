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Нова програма медгарантій:
які послуги з 1 квітня...

Нова програма медгарантій: які послуги з 1 квітня...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 09:56

Нова програма медгарантій: які послуги з 1 квітня...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 квітня в Україні запрацює нова Програма медичних гарантій, яка передбачає 35 пакетів медичних послуг.

Дивися повний текст Нова програма медгарантій: які послуги з 1 квітня оплачуватиме держава.
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Кто стоматологов будет снабжать расходниками?Обьясните им и людям
docvilhelm197
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