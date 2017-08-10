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Акцції від МТБ Банку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 10:36

Акцції від МТБ Банку

Карантин - не привід відмовлятися від улюблених брендів локальних виробників!

Держателі карток Visa від МТБ БАНКу

отримають 20% додаткової знижки на всі категорії товарів та безкоштовну доставку,
купуючи товари локальних виробників в онлайн магазині vsisvoi.ua

протягом 22 березня - 09 квітня
Знижка сумується до діючих та нараховується автоматично

Карантин - не привід відмовлятися від улюблених брендів локальних виробників!
В найближчі декілька вихідних, під час чергового локдауну, ми хочемо підтримати бажання купувати українське, не відкладати сезонний шопінг, проводити його безпечно і вигідно разом з Visa , Всі.Свої. та МТБ БАНК!

https://www.mtb.ua/news/item/karantin-n ... virobnikiv
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Повідомлень: 1919
З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 10:40

ЩЕ БІЛЬШЕ ЗОЛОТА НА WORLD OF TANKS

Вибирай у «Преміум» магазині спеціальний пакет, купуй «золото» й отримуй бонус до 20%!

Розмір бонуса в залежності від кількості придбаного «золота»:

100-2500 gold – бонус 10%
2501-4500 gold – бонус 15%
4501-7500 gold – бонус 20%
Бонус в ігровому «золоті» нараховується автоматично після придбання пакета.

Обмежень щодо кількості покупок немає.

Період дії акції: 25.03.21 – 08.04.21
https://www.mtb.ua/news/item/se-bilse-z ... d-mtb-bank
Assistant_Portal
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Повідомлень: 1919
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 10:42

З Visa від МТБ БАНК купуй - 40 грн на мобільний отримуй

Купуйте на сайті Prom.ua на суму від 500 грн, сплачуйте за покупки карткою Visa та отримайте 40 грн поповнення на свій мобільний телефон.

Як отримати знижку?

Виберіть будь-які товари на сайті Prom.ua на суму від 500 грн.
Сплатіть за них карткою Visa на сайті або в додатку за допомогою Пром-оплати.
Отримайте 40 грн поповнення на свій мобільний номер.
Один учасник може отримати не більше 20 поповнень.
Кошти зараховуються протягом 7 робочих днів від дати покупки.

Дата закінчення акції може змінитися. Подробиці дізнавайтеся на сайті партнера.

Період акції: 22.03.2021 – 31.05.2021
https://www.mtb.ua/news/item/z-visa-vid ... ij-otrimuj
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1919
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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