Не обов'язково гнатися за BTC, а варто придивитися до початківців і перспективних.
Дивися повний текст Юлія Барабаш: інвестиції в криптовалюту. Новий час — нові можливості.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 01 кві, 2021 11:11
Юлія Барабаш: інвестиції в криптовалюту. Новий час —...
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Дивися повний текст Юлія Барабаш: інвестиції в криптовалюту. Новий час — нові можливості.
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