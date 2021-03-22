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Юлія Барабаш: інвестиції в
криптовалюту. Новий час —...

Юлія Барабаш: інвестиції в криптовалюту. Новий час —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 11:11

Юлія Барабаш: інвестиції в криптовалюту. Новий час —...

Пропонуємо до обговорення:
Не обов'язково гнатися за BTC, а варто придивитися до початківців і перспективних.

Дивися повний текст Юлія Барабаш: інвестиції в криптовалюту. Новий час — нові можливості.
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Суть статьи сжато: "Лохи, мы ждем Вас!"
smart_analyst2017
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