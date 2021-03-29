В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко задекларував 284,638 млн грн зарплати у "Нафтогазі" та 2,951 млн доларів на рахунках у банках.
Дивися повний текст 285 мільйонів зарплати у «Нафтогазі» та держоблігації: Вітренко подав декларацію про доходи.
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Додано: Чет 01 кві, 2021 13:57
285 мільйонів зарплати у «Нафтогазі» та держоблігації:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 285 мільйонів зарплати у «Нафтогазі» та держоблігації: Вітренко подав декларацію про доходи.
Додано: Чет 01 кві, 2021 13:57
Пенсам по 100 грн к минималке добавили, а тут жирует сволочь - на кол таких сажать на майдане надо! 284 млн грн \ 11 млн пенсов, каждому +25 грн на буханку хлеба !
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