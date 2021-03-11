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Аеропорт у Дніпрі: Укрінфрапроект показав схему нового...
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Додано: Чет 01 кві, 2021 15:23
Пропонуємо до обговорення:
Держагентство інфраструктурних проектів України представило схему нового терміналу в аеропорту Дніпра, де зараз йдуть будівельні роботи.
Дивися повний текст Аеропорт у Дніпрі: Укрінфрапроект показав схему нового терміналу (фото)
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Додано: Чет 01 кві, 2021 15:23
В днепре дорог нет а они вип зал строят
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