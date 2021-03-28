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Ілон Маск своїм твітом підняв
вартість Dogecoin на 20%

Ілон Маск своїм твітом підняв вартість Dogecoin на 20%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 16:16

Ілон Маск своїм твітом підняв вартість Dogecoin на 20%

Пропонуємо до обговорення:
Маск хоче відправити криптовалюту Dogecoin на Місяць, чим підняв її вартість.

Дивися повний текст Ілон Маск своїм твітом підняв вартість Dogecoin на 20%.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 16:16

А может чего то про гривну ляпнуть ? :)
Igorten
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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