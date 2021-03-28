Маск хоче відправити криптовалюту Dogecoin на Місяць, чим підняв її вартість.
Дивися повний текст Ілон Маск своїм твітом підняв вартість Dogecoin на 20%.
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Додано: Чет 01 кві, 2021 16:16
Ілон Маск своїм твітом підняв вартість Dogecoin на 20%
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Дивися повний текст Ілон Маск своїм твітом підняв вартість Dogecoin на 20%.
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