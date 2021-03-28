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Ілон Маск своїм твітом підняв
вартість Dogecoin на 20%

Ілон Маск своїм твітом підняв вартість Dogecoin на 20%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 16:16

Ілон Маск своїм твітом підняв вартість Dogecoin на 20%

Пропонуємо до обговорення:
Маск хоче відправити криптовалюту Dogecoin на Місяць, чим підняв її вартість.

Дивися повний текст Ілон Маск своїм твітом підняв вартість Dogecoin на 20%.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 16:16

А может чего то про гривну ляпнуть ? :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 23:07

  Igorten написав:А может чего то про гривну ляпнуть ? :)

Эта пятць!
astatempo
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 08:10

Что то не заметил особого подьема етой криптовалюты. Может на Луне такой спрос на нее? Или Маск что то забористое покурил?
fiona98
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 08:14

Ах, вас тоже с 1 апреля, Илон Маск
fiona98
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 09:35

Re: Ілон Маск своїм твітом підняв вартість Dogecoin на 20%

ХУДШИЙ СТРИМ SpaceX: Прыжок Starship SN11
https://www.youtube.com/watch?v=nUHVsSL27lQ
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 11:13

шо, опять?
Alex2007
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