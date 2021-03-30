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Коштовні годинники та мільйони
зарплати: що показав у...

Коштовні годинники та мільйони зарплати: що показав у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 18:10

Коштовні годинники та мільйони зарплати: що показав у...

Пропонуємо до обговорення:
Голова Нацбанку Кирило Шевченко за 2020 рік задекларував 21,473 млн грн зарплати.

Дивися повний текст Коштовні годинники та мільйони зарплати: що показав у декларації голова НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 18:10

Вообще странно что главный банкир Украины хранит часть своих не малых сбережений в Expobank CZ который принадлежит россиянам...
livs375
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