Голова Нацбанку Кирило Шевченко за 2020 рік задекларував 21,473 млн грн зарплати.
Дивися повний текст Коштовні годинники та мільйони зарплати: що показав у декларації голова НБУ.
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Додано: Чет 01 кві, 2021 18:10
Коштовні годинники та мільйони зарплати: що показав у...
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Дивися повний текст Коштовні годинники та мільйони зарплати: що показав у декларації голова НБУ.
Додано: Чет 01 кві, 2021 18:10
Вообще странно что главный банкир Украины хранит часть своих не малых сбережений в Expobank CZ который принадлежит россиянам...
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