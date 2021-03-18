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Оператор ГТС України
впроваджує цифрову систему...

Оператор ГТС України впроваджує цифрову систему...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 18:53

Оператор ГТС України впроваджує цифрову систему...

Пропонуємо до обговорення:
Оператор ГТС України впроваджує цифрову систему управління технологічною інформацією.

Дивися повний текст Оператор ГТС України впроваджує цифрову систему управління цілісністю магістральних газопроводів.
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