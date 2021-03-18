Оператор ГТС України впроваджує цифрову систему управління технологічною інформацією.
Дивися повний текст Оператор ГТС України впроваджує цифрову систему управління цілісністю магістральних газопроводів.
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Додано: Чет 01 кві, 2021 18:53
Оператор ГТС України впроваджує цифрову систему...
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Дивися повний текст Оператор ГТС України впроваджує цифрову систему управління цілісністю магістральних газопроводів.
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