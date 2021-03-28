Колись один з найбільших CDMA-операторів «Інтертелеком» оголосив про те, що відключає послуги ще в ряді областей України.
Дивися повний текст «Інтертелеком» відключає послуги ще в 11 областях і в Києві.
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Додано: Чет 01 кві, 2021 20:50
«Інтертелеком» відключає послуги ще в 11 областях і в Києві
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Інтертелеком» відключає послуги ще в 11 областях і в Києві.
Додано: Чет 01 кві, 2021 21:04
Re: «Інтертелеком» відключає послуги ще в 11 областях і в Ки
а на сайт интертелекома было лень зайти почитать первоисточник?
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