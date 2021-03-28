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«Інтертелеком» відключає послуги
ще в 11 областях і в Києві

«Інтертелеком» відключає послуги ще в 11 областях і в Києві
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 20:50

«Інтертелеком» відключає послуги ще в 11 областях і в Києві

Пропонуємо до обговорення:
Колись один з найбільших CDMA-операторів «Інтертелеком» оголосив про те, що відключає послуги ще в ряді областей України.

Дивися повний текст «Інтертелеком» відключає послуги ще в 11 областях і в Києві.
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Re: «Інтертелеком» відключає послуги ще в 11 областях і в Ки

Для интернет абонентов все услуги продолжают предоставляться без изменений на стандартных условиях.

а на сайт интертелекома было лень зайти почитать первоисточник?
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 01 кві, 2021 22:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 21:45

Зашибись :( С Укртелекома перешли на Интертелеком, потому что УТ уже давно всякие берега потерял. А теперь предлагают возвращаться к УТ? Ну ок, в морг, значит в морг.
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 22:34

Re: «Інтертелеком» відключає послуги ще в 11 областях і в Ки

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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 22:44

Re: «Інтертелеком» відключає послуги ще в 11 областях і в Ки

изначально вся система построена под крупный капитал, поэтому вся мелочь типа cdma ukraine, people net, freshtel валит лесом (точнее банкротится). Этот бизнес надо разделить на более мелкие, у одних частоты, у других вышки у третьих абоненты. Хозяева вышек арендуют частоты, и сдают в аренду вышки с ретрансляторами. Таким образом росла бы конкуренция, а не тарифы. А когда в одних руках скважина, труба и бензоколонка - добра не будет...
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 23:00

  vitaliian написав:изначально вся система построена под крупный капитал, поэтому вся мелочь типа cdma ukraine, people net, freshtel валит лесом (точнее банкротится). Этот бизнес надо разделить на более мелкие, у одних частоты, у других вышки у третьих абоненты. Хозяева вышек арендуют частоты, и сдают в аренду вышки с ретрансляторами. Таким образом росла бы конкуренция, а не тарифы. А когда в одних руках скважина, труба и бензоколонка - добра не будет...

Частоты принадлежат государству, они и так арендуются через лицензионные платежи.
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