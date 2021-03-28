«Інтертелеком» відключає послуги ще в 11 областях і в Києві

vitaly_od написав: Чтобы не росли тарифы - надо национализировать минимум одного оператора большой тройки и пересажать и уволить все то ворьё, из-за которого тарифы (операторов "большой тройки") последние 3 года росли. После установки адекватных тарифов без абонплат с посекундной тарификацией в одном национализированном - остальные естественным путем потеряют больше половины своих клиентов, потому вынуждены будут привести свои тарифы на адекватный уровень. А если к этому добавить принятие на законодательном уровне безоплатного доступа в интернет как права человека (как в Швеции) - то "большая тройка" начнет сосать лапу (и не только лапу). А то взяли за привычку впаривать интернет и повышать абонплату. У меня 3 номера, зачем мне интернет на каждом из них? Я хочу в одном интернет, в остальных только звонки внутри сети. Конечно, после таких изменений устаревшие технологии CDMA-2000 в стране просто свернутся, но тарифы на Киевстар, Водафон и Лайф будут на уровне Интертелекома год назад до повышения.