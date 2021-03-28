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«Інтертелеком» відключає послуги
ще в 11 областях і в Києві

«Інтертелеком» відключає послуги ще в 11 областях і в Києві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:43

  Faceless написав:
vitaly_od написав:Чтобы не росли тарифы - надо национализировать минимум одного оператора большой тройки и пересажать и уволить все то ворьё, из-за которого тарифы (операторов "большой тройки") последние 3 года росли. После установки адекватных тарифов без абонплат с посекундной тарификацией в одном национализированном - остальные естественным путем потеряют больше половины своих клиентов, потому вынуждены будут привести свои тарифы на адекватный уровень. А если к этому добавить принятие на законодательном уровне безоплатного доступа в интернет как права человека (как в Швеции) - то "большая тройка" начнет сосать лапу (и не только лапу). А то взяли за привычку впаривать интернет и повышать абонплату. У меня 3 номера, зачем мне интернет на каждом из них? Я хочу в одном интернет, в остальных только звонки внутри сети. Конечно, после таких изменений устаревшие технологии CDMA-2000 в стране просто свернутся, но тарифы на Киевстар, Водафон и Лайф будут на уровне Интертелекома год назад до повышения.


Шариковы на марше.
С такими идеями "все будет Укртелеком". Кстати, нытикам про высокие тарифы стомт поинтересоваться, сколько связь стоит в других странах для начала


Для начала надо сравнить зарплаты и выполнение государством конституционных прав граждан.
p_a_l
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:01

yegres
Ні, просто фізично СІМ-картка буде Тримоб, а осблуговування за тарифами "Укртелекому" "Альтернативна телефонія".
Компанія «Укртелеком» надає конвегрентні телекомунікаційні послуги з використанням мережі оператора «Тримоб» та його роумінг-партнера. Кінцеве абонентське обладнання, призначене для надання послуг голосової телефонії у такій мережі використовує стандарт 2G в діапазонах 900/1800 МГц, покриття роумінг-партнера вказаною мережею наразі наявне на майже 98% території проживання населення.
Відображатися буде номер фіксованої мережі, реально звязок буде забезпечуватись через базові станції мобільного звязку Водафон або власні Тримоб, якщо у Києві.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 16:38

Sanio
Оператор объяснил , в общем так, после согласие на перевод к Укртелекому, последний присылает симку с прямым номером и договор. Стоимость тарифа не меняется, НО на этот номер нельзя будет принимать СМС⛔ и пользоваться интернетом⛔, т.е. только для голосовые услуги. ⚠️
yegres
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 18:24

Re: «Інтертелеком» відключає послуги ще в 11 областях і в Ки

  Мизантрóп написав:их отключат без уведомления,как на красном писали
там тоже никто не в курсе

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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 18:40

vitaliian побачим.Пока заказал пару лайк для MNP голосовых.Пока шара Новой почтой :wink:
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 18:47

  DONALD написав:Удивительно, что этот унылый недооператор так долго прожил.
Вынужденно пользовались его "услугами" на даче в середине 2010-х.
Худшего качества как телефонии, так и интернета у меня не было никогда.
Выкинули и модем, и телефон при первой же возможности.

Телефон СДМА ловил за городом лучше ЖСМ-ов.Инет через новый ЖСМ модем 4Ж лучше.Но в целом было не плохо.

Будет лучше :lol:
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Ну и чуток политики :wink:
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30445661.html
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 18:50

Мизантрóп сколько времени удаленные сёла только этим и жили.
сколько ж cdma железа превратится в бесполезный хлам... у меня резервный айфон 4 чем его занять? в музей сдать что ли.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 18:56

  vitaliian написав:Мизантрóп сколько времени удаленные сёла только этим и жили.
сколько ж cdma железа превратится в бесполезный хлам... у меня резервный айфон 4 чем его занять? в музей сдать что ли.

Для доп. видеонаблюдения применить :wink:
Мизантрóп
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