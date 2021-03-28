Уряд Польщі зараз розробляє документ імміграційної політики. Він буде містити пакет інструментів, що полегшують працевлаштування іноземців у Польщі.
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Додано: Чет 01 кві, 2021 21:04
Польща спростить працевлаштування українців
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Дивися повний текст Польща спростить працевлаштування українців.
Додано: Чет 01 кві, 2021 21:04
..облегчающих трудоустройство иностранцев в отраслях, в которых явно не хватает польского труда..
Мясокомбинат... на сегодня нарядов не прислал.
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