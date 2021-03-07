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ПроКредит Банк відкриває
інноваційні зони...

ПроКредит Банк відкриває інноваційні зони...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 21:28

ПроКредит Банк відкриває інноваційні зони...

Пропонуємо до обговорення:
Нова ініціатива спрямована на розвиток цифрових послуг зі збереженням фізичної присутності.

Дивися повний текст ПроКредит Банк відкриває інноваційні зони самообслуговування в торгових центрах.
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