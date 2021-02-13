Бізнес у березні поліпшив оцінки економічного стану своїх підприємств.
Дивися повний текст Настрої бізнесу в березні суттєво поліпшилися.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 01 кві, 2021 22:22
Настрої бізнесу в березні суттєво поліпшилися
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Дивися повний текст Настрої бізнесу в березні суттєво поліпшилися.
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