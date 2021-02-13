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Настрої бізнесу в березні
суттєво поліпшилися

Настрої бізнесу в березні суттєво поліпшилися
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 22:22

Настрої бізнесу в березні суттєво поліпшилися

Пропонуємо до обговорення:
Бізнес у березні поліпшив оцінки економічного стану своїх підприємств.

Дивися повний текст Настрої бізнесу в березні суттєво поліпшилися.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 23:38

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