ДП «НАЕК «Енергоатом» за І квартал 2021 року отримало 16,44 млрд грн чистого доходу.
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 07:25
Чистий дохід Енергоатому за І квартал перевищив 16,4...
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Дивися повний текст Чистий дохід Енергоатому за І квартал перевищив 16,4 мільярда.
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