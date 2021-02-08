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Чистий дохід Енергоатому за
І квартал перевищив 16,4...

Чистий дохід Енергоатому за І квартал перевищив 16,4...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 07:25

Чистий дохід Енергоатому за І квартал перевищив 16,4...

Пропонуємо до обговорення:
ДП «НАЕК «Енергоатом» за І квартал 2021 року отримало 16,44 млрд грн чистого доходу.

Дивися повний текст Чистий дохід Енергоатому за І квартал перевищив 16,4 мільярда.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 07:26

15 коп. за кВт-год??? Хіба не 50 копійок?
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Модератори: Ірина_, Модератор

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