Як повідомили банки Finance.ua, у них є позиція щодо врегулювання питання розміру комісії.
Дивися повний текст Ощадбанк, ПриватБанк і Райффайзен зробили спільну заяву.
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 08:45
Ощадбанк, ПриватБанк і Райффайзен зробили спільну заяву
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ощадбанк, ПриватБанк і Райффайзен зробили спільну заяву.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 08:45
2. Отмена требований по бесплатному обслуживанию зарплатных счетов.
3. Снижение установленных ограничений по наличным расчетам в торговой сети.
Не рэпнет?
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