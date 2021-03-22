RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ощадбанк, ПриватБанк і
Райффайзен зробили спільну заяву

Ощадбанк, ПриватБанк і Райффайзен зробили спільну заяву
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 08:45

Ощадбанк, ПриватБанк і Райффайзен зробили спільну заяву

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомили банки Finance.ua, у них є позиція щодо врегулювання питання розміру комісії.

Дивися повний текст Ощадбанк, ПриватБанк і Райффайзен зробили спільну заяву.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93231
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 08:45

2. Отмена требований по бесплатному обслуживанию зарплатных счетов.
3. Снижение установленных ограничений по наличным расчетам в торговой сети.
Не рэпнет?
Dikoy
 
Повідомлень: 1237
З нами з: 19.03.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 12:10

Re: Ощадбанк, ПриватБанк і Райффайзен зробили спільну заяву

Отмена требований по бесплатному обслуживанию зарплатных счетов.

Угу, чудово. За окомісені зарплатки можна буде дякувати чучундріну :) Цікаво, нещасні продавани, яких супердорогий еквайрінг майже задушив, а тепер відпустить, компенсують своїм працівникам витрати на платну зарплатку? Чи може ціни для клієнтів знизять? :lol: :D
chipmunk
 
Повідомлень: 8656
З нами з: 15.04.09
Подякував: 519 раз.
Подякували: 546 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 13:28

а не офігіли вони!?
folker
 
Повідомлень: 428
З нами з: 10.02.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 13:59

  Dikoy написав:2. Отмена требований по бесплатному обслуживанию зарплатных счетов.
3. Снижение установленных ограничений по наличным расчетам в торговой сети.
Не рэпнет?

Нарушение конституционных прав украинцев налицо. Но кого это волнует?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4621
З нами з: 19.09.10
Подякував: 770 раз.
Подякували: 1026 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:22

Зарплатные счета совсем не бесплатные, и Ощад и Аваль берут 1% от сумм зачисления с предприятия
Tat_888
Аватар користувача
 
Повідомлень: 128
З нами з: 11.06.15
Подякував: 381 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 16:37

"подчеркиваем важность сохранения в Украине свободного рыночного" БЕСПРЕДЕЛА
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 940
З нами з: 09.04.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:55

веревку и мыло выдавать будут бесплатно?
хуторянка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2741
З нами з: 28.02.10
Подякував: 19 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 20:43

  Tat_888 написав:Зарплатные счета совсем не бесплатные, и Ощад и Аваль берут 1% от сумм зачисления с предприятия

Укрсиб ничего не берет.
astatempo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 325
З нами з: 02.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
«ПриватБанк» відключить Apple Pay і Google Pay, якщо...
R2 » Вів 30 бер, 2021 12:37
4 233
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 бер, 2021 10:14
vitaliy_berdinskikh
ПриватБанк списав NPL у 2020 році на 72,6 млрд грн
R2 » П'ят 26 бер, 2021 09:42
2 114
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 бер, 2021 04:17
nikpopov1978
ПриватБанк запустив програму доступного автокредитування
R2 » Пон 22 бер, 2021 18:41
6 611
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 бер, 2021 16:52
ruslan42212

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (22374)
02.04.2021 23:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.