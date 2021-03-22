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Ощадбанк, ПриватБанк і Райффайзен зробили спільну заяву
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 02 кві, 2021 08:45
Пропонуємо до обговорення:
Як повідомили банки Finance.ua, у них є позиція щодо врегулювання питання розміру комісії.
Дивися повний текст Ощадбанк, ПриватБанк і Райффайзен зробили спільну заяву
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R2
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 08:45
2. Отмена требований по бесплатному обслуживанию зарплатных счетов.
3. Снижение установленных ограничений по наличным расчетам в торговой сети.
Не рэпнет?
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Dikoy
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 12:10
Отмена требований по бесплатному обслуживанию зарплатных счетов.
Угу, чудово. За окомісені зарплатки можна буде дякувати чучундріну
Цікаво, нещасні продавани, яких супердорогий еквайрінг майже задушив, а тепер відпустить, компенсують своїм працівникам витрати на платну зарплатку? Чи може ціни для клієнтів знизять?
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chipmunk
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 13:28
а не офігіли вони!?
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folker
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 13:59
Dikoy написав:
2. Отмена требований по бесплатному обслуживанию зарплатных счетов.
3. Снижение установленных ограничений по наличным расчетам в торговой сети.
Не рэпнет?
Нарушение конституционных прав украинцев налицо. Но кого это волнует?
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BIGor
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:22
Зарплатные счета совсем не бесплатные, и Ощад и Аваль берут 1% от сумм зачисления с предприятия
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Tat_888
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 16:37
"подчеркиваем важность сохранения в Украине свободного рыночного" БЕСПРЕДЕЛА
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:55
веревку и мыло выдавать будут бесплатно?
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хуторянка
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 20:43
Tat_888 написав:
Зарплатные счета совсем не бесплатные, и Ощад и Аваль берут 1% от сумм зачисления с предприятия
Укрсиб ничего не берет.
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astatempo
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 23:44
1. Запровадження регулювання проведення всіх платежів у безготівковій формі між компаніями/державою/державними установами з одного боку та громадянами України з іншого боку.
2. Скасування вимог щодо безкоштовного обслуговування зарплатних рахунків.
3. Зниження встановлених обмежень за готівковими розрахунками в торговельній мережі.
и они что то там ещё говорят про свободный рынок?
да после такиъх заявлений нужно ИЧ не до 0,5 снижать , а до 0,1%
и запретить банкам брать какие либо поборы за карты типа: за смс, за смену пина, за снятие нала, за п2п - за всё это и так платим - и думаю что даже 0,1% будет много для таких зажравшихся банков ...
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uaprofi
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