RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ICU створює фонд для
інвестицій у ETF

ICU створює фонд для інвестицій у ETF
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 09:54

ICU створює фонд для інвестицій у ETF

Пропонуємо до обговорення:
Група ICU починає розміщення закритого кваліфікаційного пайового інвестфонду акцій з розміром емісії 130 млн грн для інвестування у біржові індексні фонди (ETF).

Дивися повний текст ICU створює фонд для інвестицій у ETF.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93219
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 09:55

В 2007 году, легендарный инвестор Уоррен Баффет бросил вызов индустрии хедж-фондов, которая, по его мнению, взимала непомерные комиссии с инвесторов, которые не могли оправдать действия фондов.

Он заявил, что хедж-фонды (управляют которыми одни из самых крутых инвесторов в мире) не выиграют по доходности у индекса S&P-500 (к которому привязаны некоторые ETF-ы) на промежутке в 10 лет!

Поначалу никто не хотел принимать вызов, пока глава компании Protégé Partners LLC Тед Сейдс не заключил с ним пари на 1,000,000 долларов. По условиям спора Тед был волен выбрать любые 5 хедж-фондов, при этом не афишируя их. Вне зависимости от победителя, деньги договорились потратить на благотворительность.

В 2008 году рынок рухнул, и потери Индекса составили 37,0% своей стоимости, по сравнению с 23,9% хедж-фондов. Начиная с 2009 г., Баффет начал опережать своего соперника по совокупной доходности. Происходило это до 2015 г., доходность тогда составила 1,4% (S&P 500) против 1,7% (хедж-фонды).

В 2017 году пари завершилось победой Уоррена Баффетта. За почти 10 лет доходность S&P 500 составила 85,4% против 22% пяти хедж-фондов.
4416635
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 02.02.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 21 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Пенсійний фонд через пільги підприємцям втратив 4 млрд...
R2 » Пон 29 бер, 2021 10:58
2 335
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 бер, 2021 11:13
vitaliy_berdinskikh
Кабмін створить фонд компенсацій за наслідки вакцинації...
R2 » Пон 22 бер, 2021 17:15
5 226
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 23:07
yegres
Україна цьогоріч може залучити $5 мільярдів інвестицій —...
R2 » Чет 18 бер, 2021 20:56
3 473
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 бер, 2021 14:14
Igorten

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (94257)
02.04.2021 11:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.