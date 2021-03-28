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Мінсоц пропонує зменшити
розмір лікарняних для українців

Мінсоц пропонує зменшити розмір лікарняних для українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 11:39

Мінсоц пропонує зменшити розмір лікарняних для українців

Пропонуємо до обговорення:
В Україні лікарняні листи планують перевести виключно в електронну форму і значно зменшити розмір допомоги.

Дивися повний текст Мінсоц пропонує зменшити розмір лікарняних для українців.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 11:39

Эта контора реально обнаглела мягко говоря... Может эти реформаторы тогда скостят людям налоги? А то эти деятели путают налоги с бврщиной как в средние века...
livs375
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