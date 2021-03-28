В Україні лікарняні листи планують перевести виключно в електронну форму і значно зменшити розмір допомоги.
Дивися повний текст Мінсоц пропонує зменшити розмір лікарняних для українців.
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 11:39
Мінсоц пропонує зменшити розмір лікарняних для українців
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінсоц пропонує зменшити розмір лікарняних для українців.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 11:39
Эта контора реально обнаглела мягко говоря... Может эти реформаторы тогда скостят людям налоги? А то эти деятели путают налоги с бврщиной как в средние века...
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