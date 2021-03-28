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Мінсоц пропонує зменшити
розмір лікарняних для українців

Мінсоц пропонує зменшити розмір лікарняних для українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 11:39

Мінсоц пропонує зменшити розмір лікарняних для українців

Пропонуємо до обговорення:
В Україні лікарняні листи планують перевести виключно в електронну форму і значно зменшити розмір допомоги.

Дивися повний текст Мінсоц пропонує зменшити розмір лікарняних для українців.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 11:39

Эта контора реально обнаглела мягко говоря... Может эти реформаторы тогда скостят людям налоги? А то эти деятели путают налоги с бврщиной как в средние века...
livs375
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 12:24

  livs375 написав:Эта контора реально обнаглела мягко говоря... Может эти реформаторы тогда скостят людям налоги? А то эти деятели путают налоги с бврщиной как в средние века...


Под видом выделения вредных веществ в окружающую среду сейчас массово выкапывают автопокрышки по всему Киеву. Слуги .рода боятся что у народа вот вот кончится терпенье. Зажали по полной. Главное варить жабу очень медленно поднимая градус. Тогда жаба не поймет что ее хотят убить. Так и у нас, медленно, по чуть чуть.
А покрышки народ найдет где взять.

Интересно. А кто пойдет защищать то что он имеет сейчас? Есть ли смысл? Обложили как раба данью, и ты еще что то должен государству. На западной в 40-е с хлебом и солью встречали, так хорошо жилось на родине. История ничему не учит.
p_a_l
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 12:35

  livs375 написав:Может эти реформаторы тогда скостят людям налоги? .

Эти реформаторы хотят чтобы мы доказали как официально платя налоги мы заработали на что то. Хотят еще раз снять в три шкуры.
p_a_l
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 12:43

Надзвичайно велике зниження розміру лікарняних виплат!
poleg173
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:09

  poleg173 написав:Надзвичайно велике зниження розміру лікарняних виплат!

Вот как раз таким методом по чуть чуть и придушат полностью.
p_a_l
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:12

Охренеть.Я всегда выступала за "белую" ЗП .При таком наглом финте соцстраха пожалуй пересмотрю свои убеждения.Уже сейчас больничный по ковиду мне выдали на 9 дней,вместо 14 и то в виде двух больничных:один на 4 дня по ОРЗ и второй по ковиду на 5 дней,в итоге оба больничных должен оплачивать работодатель,т.к. оба не более 5 дней.Врач заявил, что с 10-го дня я уже не заразная и могу идти на работу,что это такая директива Минздрава.
Tat_888
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:02

Правильно. Нужно же олигофренам льготы и снижение налогов увеличивать
fiona98
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:04

Если запретить бедность то бедных в Украине станет меньше. Давайте действуйте. Скажите, а чем еще в Украине можно гордиться кроме олигархов и госчиновников-миллионеров?
fiona98
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:21

Как могут депутаты Зе получать деньги в конвертах а остальным урезать даже больничные.
blueiceua
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