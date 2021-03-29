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Мінсоц пропонує зменшити розмір лікарняних для українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 02 кві, 2021 17:48
Розігнати всі ці псевдосоціальні фонди,котрі займаються тільки крадіжкою грошей з єдиного соціального внеску!!! ПНХ всі бюджетні бариги!
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bobo
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